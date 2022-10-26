Теплоснабжение в Риддере обещают восстановить до конца дня

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Риддер. 25 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Риддера Дмитрий Горьковой в видеообращении к жителям города сообщил о ситуации на ТЭЦ и пообещал, что ситуация с теплоснабжением решится в течение дня.
По его словам, на теплостанцию доставили новую партию мазута в количестве 190 тонн.
На сегодняшний день все три котла работают в полном штатном режиме. Сейчас производится запуск, прогрев четвертого резервного котла высокого давления. Для восстановления всей отопительной системы, а также подачи горячего водоснабжения необходимо определенное время. Прошу соблюдать спокойствие, сдержанность и проявить терпение. Сегодня в течение дня вся отопительная система и горячее водоснабжение будут восстановлены", - сказал глава города.
Он также добавил, что в городе работает оперативный штаб, куда жители могут обратиться по вопросам теплоснабжения. Каждый вопрос будет рассмотрен индивидуально.
Напомним, из-за аварии на ТЭЦ жители Риддера остались без тепла. Руководство ТЭЦ не проконтролировало качество мазута, он оказался смешанным с водой, в результате произошла временная остановка котлов теплостанции. Прокуратура области начала расследование по факту халатности.