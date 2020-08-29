Токаев назначил заместителя начальника службы государственной охраны РК

Распоряжением главы государства Ашимбекулы Ардак назначен заместителем начальника службы государственной охраны Республики Казахстан - командующим силами особого назначения", - говорится в сообщении на официальном сайте президента страны.
Ашимбекулы с апреля 2014 года по ноябрь 2018 года занимал должность замначальника СГО РК - начальника службы безопасности первого президента РК, с ноября 2018 года по июнь 2019 года - начальника СГО РК. До нового назначения с июня 2019 года он был первым заместителем начальника СГО РК - начальником службы безопасности первого президента РК.
Ранее сообщалось, что 24 августа Мухтар Аюбаев распоряжением главы государства был освобожден от должности заместителя начальника СГО РК - командующего силами особого назначения.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства