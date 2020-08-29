Токаев назначил заместителя начальника службы государственной охраны РК

Нур-Султан. 28 августа. Kazakhstan Today - Назначен новый заместитель начальника службы государственной охраны (СГО) РК, передает Kazakhstan Today.

Распоряжением главы государства Ашимбекулы Ардак назначен заместителем начальника службы государственной охраны Республики Казахстан - командующим силами особого назначения", - говорится в сообщении на официальном сайте президента страны.

Ашимбекулы с апреля 2014 года по ноябрь 2018 года занимал должность замначальника СГО РК - начальника службы безопасности первого президента РК, с ноября 2018 года по июнь 2019 года - начальника СГО РК. До нового назначения с июня 2019 года он был первым заместителем начальника СГО РК - начальником службы безопасности первого президента РК.

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