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Токаев открыл в Семее памятник Мухтару Ауэзову и Кайыму Мухамедханову

30.09.2022, 14:04 25506
Фото: Telegram/БОРТ №1
СЕМЕЙ. 30 СЕНТЯБРЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев сегодня в рамках поездки в Абайскую область открыл памятник Мухтару Ауэзову и Кайыму Мухамедханову в Семее, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Памятник "Ұстаз бен шәкірт" ("Учитель и ученик") создан скульптором Нурболом Калиевым.
 

Выполненная из бронзы скульптурная композиция установлена на гранитный постамент. Общая высота монумента составляет 4 метра. Памятник был сооружен за счет спонсорских средств", - сообщает Telegram-канал "БОРТ№1".

 
После церемонии глава государства побеседовал с потомками выдающихся деятелей казахской культуры и представителями интеллигенции, в том числе сыном великого писателя Мухтара Ауэзова - Муратом Ауэзовым.
 
 

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Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на октябрь

01.10.2022, 13:00 2471
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на октябрь
АСТАНА. 1 ОКТЯБРЯ – "Казгидромет" предоставил прогноз погоды в Казахстане на октябрь 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным синоптиков, в первой декаде октября солнечная погода порадует жителей страны. Вынос тепла с восточного побережья Средиземного моря ожидается в течение первой декады, а во второй и третьей декадах октября возможны частые влияния холодных арктических воздушных масс. В результате средняя за месяц температура воздуха прогнозируется около климатической нормы на большей части республики, выше нормы на 1 градус на юго-востоке и востоке Казахстана, ниже нормы на 1 градус на крайнем севере-западе страны.
 
В октябре количество осадков прогнозируется около нормы на большей части Казахстана, больше нормы - на северо-востоке страны и в горных районах юга, юго-востока и востока республики.
 
В первой декаде на большей территории республики в ночные часы отрицательные температуры воздуха, с влиянием отрога антициклона, все еще сохранятся, а в дневное время прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха:
 
на севере, северо-западе, центре и востоке Казахстана ночью от -3-8 градусов до +2+7, днем от +3+8 до +13+20 градусов;
 
на юге республики ночью от +2+7 до +10+15 градусов, в горных и предгорных районах возможны заморозки до 2 градусов, днем от +13+23 до +23+30 градусов.
 
На юго-западе страны ожидается колебание температуры воздуха ночью от 15+20 до +10+15 градусов, днем основной фон в пределах +23+28 градусов.
 
На западе и юго-востоке страны, с прохождением атмосферных фронтов, часто, в течение первой декады, ожидается дождь, в горных районах юго-востока страны - осадки (дождь, мокрый снег) и усиление ветра до 15-23 метров в секунду.
 
На западе страны - колебание температуры воздуха ночью от +10+15 до +5+10 градусов, днем от +17+25 до +12+20 градусов;
 
На юго-востоке Казахстана ожидается повышение температуры воздуха ночью от +1+6 до +10+15 градусов, в горных и предгорных районах морозы ослабеют от -2-7 до +3 градусов, днем потеплеет от +7+15 до +23+30 градусов.
 
Во второй и третьей декадах октября на большей части Казахстана прогнозируется неустойчивый характер погоды: дождь с переходом в мокрый снег, туман, гололед, в северной половине возможна низовая метель. Ожидается колебание температуры воздуха:
 
в западных регионах ночью от +3+8 до -5-10 градусов, днем от +15+20 до +3+8 градусов;
 
в северных, центральных, и восточных регионах республики ночью от 0,+5 до -7-12 градусов, днем от +11+16 до -3-8 градусов;
 
на юге, юго-востоке страны ночью от +7+12 до -2-7 градусов, днем от +18+23 до +5+10 градусов.
 

В Астане провели антитеррористические учения

01.10.2022, 12:36 3751
АСТАНА. 1 ОКТЯБРЯ - В Астане с 10.00 до 12.00 проводились плановые антитеррористические учения, максимально приближенные к боевым условиям, сообщает оперативный штаб по борьбе с терроризмом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в столичном акимате, плановые антитеррористические учения "ВИРАЖ-2022" прошли на территории учебного центра (объездная дорога АН64) совместно с правоохранительными и местными исполнительными органами.
 

Цель мероприятия - проверка готовности сил и средств к выполнению задач по реагированию на различные кризисные ситуации, в том числе сопровождающиеся террористическими проявлениями. Учение максимально приближено к боевым условиям, с различными элементами сложности", - отметили в антитеррористическом штабе.

 
В связи с учением были предусмотрены меры по ограничению движения автотранспортных средств, а также передвижение военной техники, в том числе по объездной дороге АН64.
 

В этой связи призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям, соблюдать меры безопасности, выполнять законные требования служащих государственных органов, доверять только официальным источникам информации и не допускать распространения ложной информации среди населения", - говорится в сообщении.

 

Какая погода ожидается в Казахстане в субботу

01.10.2022, 09:26 6696
Какая погода ожидается в Казахстане в субботу
АСТАНА. 1 ОКТЯБРЯ - Под влиянием северного антициклона на севере, юге, в центре Казахстана сохранится погода без осадков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Под влиянием атмосферных фронтов на западе РК пройдет дождь, на северо-западе и юго-востоке - осадки (дождь, снег), на востоке - снег. По республике ожидаются туман, усиление ветра, на юге - пыльная буря, на востоке - на дорогах гололедица", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На большей части Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
На севере и в горных районах Жамбылской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1-3 градуса.
 
В Астане: переменная облачность, без осадков. Ветер восточных направлений 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5-7 мороза, днем 4-6 тепла.
 
В Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2-4, днем 10-12 тепла.
 
В Шымкенте: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13, днем порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8-10, днем 20-22 тепла.
 

Штормовое предупреждение объявили в девяти областях

30.09.2022, 21:18 17836
Штормовое предупреждение объявили в девяти областях
АСТАНА. 30 СЕНТЯБРЯ - Непогода ждет жителей Шымкента, Карагандинской, Западно-Казахстанской, Улытауской, Акмолинской, Туркестанской, Абайской, Восточно-Казахстанской, Жетысуской и Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 1 октября на юге, востоке Карагандинской области ожидается ветер северо-восточный, восточный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
1 октября на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается туман.
 
1 октября днем на юге Улытауской области ожидается ветер северо-восточный, восточный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
1 октября на севере Акмолинской области ночью и утром ожидается туман.
 
1 октября на севере, западе Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20 метров в секунду, в горных районах порывы 25 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
В Шымкенте днем 1 октября ожидается ветер восточный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
1 октября ночью на севере Абайской области ожидается туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, северный, на юго-западе области порывы 15-20 метров в секунду.
 
1 октября ночью на севере Восточно-Казахстанской области ожидается туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, северный, в центре, на юге области порывы 15-20 метров в секунду.
 
1 октября на севере, востоке Жетысуской области ожидается ветер северо-восточный 15-20 метров в секунду, порывы 25 метров в секунду.
 
1-3 октября в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 метров в секунду. Ночью 1-3 октября на севере области, в горных районах на поверхности почвы ожидаются заморозки 1-3 градуса.
 

Прямой рейс между Казахстаном и Сейшелами планируют открыть в январе

30.09.2022, 18:04 22506
Прямой рейс между Казахстаном и Сейшелами планируют открыть в январе
Фото: Depositphotos
АСТАНА. 30 СЕНТЯБРЯ - Авиакомпания "Эйр Сейшел" планирует открытие прямого рейса между Казахстаном и Сейшелами по маршруту Виктория - Алматы в январе следующего года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Председатель Комитета гражданской авиации Талгат Ластаев с министром транспорта Сейшельских островов Энтони Дерьякуесом обсудили вопросы прямого авиасообщения между Казахстаном и Сейшельскими островами и перспективы его дальнейшего развития.
 

По итогам переговоров стороны впервые в истории подписали меморандум, согласно которому назначенные перевозчики обеих стран получили право выполнять по 7 регулярных рейсов в неделю между странами на любом типе воздушного судна с каждой стороны", - сообщает пресс служба КГА.

 
По информации Энтони Дерьякуеса, национальная авиакомпания "Эйр Сейшел" на основе подписанного документа планирует открытие прямого рейса между нашими странами по маршруту Виктория - Алматы в январе следующего года.
 

Сторонами была отмечена важность прямого авиасообщения для дальнейшего развития туристического и культурного сотрудничества между двумя странам", - добавили в пресс-службе.

 

В правительстве рассмотрели меры по усилению профилактики семейно-бытового насилия

30.09.2022, 17:42 23366
АСТАНА. 30 СЕНТЯБРЯ - На заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений рассмотрели вопросы усиления мер профилактики семейно-бытового насилия и внедрения сервисной модели обеспечения безопасности, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев доложил, что ежегодно в полицию поступает более 100 тысяч обращений по фактам бытового насилия, сообщает пресс-служба премьер-министра.
 
При этом в 60% случаев потерпевшие отказываются от принятия мер в отношении правонарушителей. В 2022 году к административной ответственности привлечено 37 тысяч человек. Отмечается, что количество уголовных правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений снизилось на 7% (с 623 до 583).
 
По поручению главы государства МВД выработаны меры по ужесточению ответственности за насилие в семейно-бытовой сфере, а также шаги по его профилактике, включающие реабилитационную и воспитательную работу с семейными дебоширами.
 

Для координации действий в данной сфере предлагается определить уполномоченный госорган, что позволит сместить акцент с репрессивных мер в сторону решения социально-экономических проблем граждан, вопросов воспитания детей и повышения статуса семьи в целом", - проинформировали в пресс-службе.

 
Вместе с тем планируется перейти с заявительного на выявительный характер регистрации бытовых преступлений, что даст возможность полиции привлекать нарушителя к ответственности без заявления потерпевших, то есть по факту совершения бытового насилия. Таким образом, будет обеспечен принцип неотвратимости наказания.
 
Кроме того, предлагается установить минимальный срок административного ареста от 5 суток (ранее отсутствовал), предусмотреть возможность незамедлительной изоляции дебошира и его ареста судом на период следствия, а также сделать возможным примирение сторон лишь единожды и только в суде.
 
Премьер-министр подчеркнул, что к профилактике бытового насилия необходимо активно подключать новые социальные сервисы, включая Цифровую карту семьи.
 

Нужно с использованием цифровых технологий и анализа данных выявлять семьи, находящиеся в зоне риска, где могут быть какие-то проблемы. Следует в первую очередь обращать внимание на них, чтобы не дожидаться совершения преступлений или каких-то других противоправных действий. Лучше предупредить правонарушение, чем потом бороться с его последствиями", - завил Алихан Смаилов.

 
Кроме того, по его словам, нужно рассмотреть вопрос включения в рейтинг оценки деятельности акимов регионов индикаторов уровня профилактики бытового насилия, а также принять меры по решению проблемы нехватки кризисных центров.
 
Министерству внутренних дел поручено в рамках разработки законопроекта по ужесточению ответственности за насилие в семейно-бытовой сфере провести широкую разъяснительную работу с населением.
 
На заседании МВК также был рассмотрен вопрос перехода на сервисную модель обеспечения безопасности, в рамках которой акцент делается на оказании гражданам качественных полицейских услуг и формировании устойчивых партнерских отношений государственных институтов с обществом для совместного выявления и решения проблем в сфере правопорядка.
 
Премьер-министр поручил МВД обеспечить эффективную координацию работы госорганов в данном направлении, а акиматам регионов - принять меры по качественному масштабированию сервисной модели на местах.
 
Ранее сообщалось, что в Казахстане семейным дебоширам будут заменять административные взыскания на общественно полезные работы.
 

В Астане начались работы по созданию экопарка на Малом Талдыколе

30.09.2022, 17:13 24286
В Астане начались работы по созданию экопарка на Малом Талдыколе
Фото: акимат Астаны
АСТАНА. 30 СЕНТЯБРЯ - В Астане начались земляные работы по подготовке территории для создания рельефа парка на Малом Талдыколе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным столичного управления внутренней политики, проект экопарка предусматривает благоустройство территории, создание рекреационной зоны с сохранением и подпиткой водного баланса на Малом Талдыколе.
 
Также будут созданы водоемы, которые будут подпитывать водой. Это позволит как сохранить водный баланс на Малом Талдыколе, так и создать естественную фильтрацию воды, сохранить биоразнообразие экосистемы.
 

На сегодняшний день начаты земляные работы по подготовке территории для создания рельефа парка. Проводятся работы по посадке деревьев и других зеленых насаждений. В общем планируется высадить более 12 000 зеленых насаждений", - сообщили в управлении.

 
Отмечается, что на данной территории существует высокая потребность в рекреационных зонах для прогулок и времяпрепровождения горожан.
 
Кроме того, будет создана пешеходная инфраструктура вдоль зеленых насаждений, планируется использовать естественные тропы из песчано-гравийной смеси. В дизайне парка и его элементах будут использоваться природные материалы с заботой к окружающей среде, что соответствует экоурбанизму. Благоустройство будет максимально приближено к естественным природным условиям, детские площадки и МАФы из природных материалов и большое количество озеленения.
 
Прилегающая территория Малого Талдыколя будет освоена. Там будут расположены социальные объекты: школы, медицинский центр, жилые дома, детский сад и др.
 

На самом Талдыколе (Большой Талдыколь) также будет своя экологическая инфраструктура. Возле озера Большой Талдыколь появится первый в стране природный парк с заповедной и лесопарковой зоной", - добавили в управлении.

 

Автомобильные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе не будут работать с 1 по 3 октября

30.09.2022, 16:57 25091
Автомобильные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе не будут работать с 1 по 3 октября
АЛМАТЫ. 30 СЕНТЯБРЯ - В связи с празднованием Дня образования Китайской Народной Республики с 1 по 3 октября 2022 года пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет, сообщили в Комитете государственных доходов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Отмечается, что железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат функционировать в штатном режиме.
 

Просим перевозчиков и всех желающих пересечь границу заранее планировать свой маршрут с учетом введенных ограничений", - добавили в КГД.


Ранее сообщалось, что в Астане прошел круглый стол в честь юбилея установления дипломатических отношений между Китаем и Казахстаном.
 

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