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Токаев отмечает день рождения

17.05.2019, 09:51 5752
Токаев отмечает день рождения
Нур-Султан. 17 мая. Kazakhstan Today - Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву исполнилось 66 лет, передает Kazakhstan Today.
 
Касым-Жомарт Токаев родился 17 мая 1953 года в Алма-Ате.
 
В 1975 году окончил Московский государственный институт международных отношений. В 1992 году окончил Дипломатическую академию Министерства иностранных дел РФ.
 
Напомним, 19 марта 2019 года Нурсултан Назарбаев заявил о прекращении полномочий президента Республики Казахстан.
 
В случае досрочного прекращения полномочий действующего президента его полномочия переходят к председателю сената до окончания выборного срока. Таким образом, полномочия президента перешли к Касым-Жомарту Кемеловичу Токаеву, который занимал пост председателя сената парламента Казахстана с октября 2013 по март 2019 года. 20 марта он принес присягу.
 
 

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