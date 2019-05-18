Токаев отмечает день рождения

Нур-Султан. 17 мая. Kazakhstan Today - Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву исполнилось 66 лет, передает Kazakhstan Today.

Касым-Жомарт Токаев родился 17 мая 1953 года в Алма-Ате.

В 1975 году окончил Московский государственный институт международных отношений. В 1992 году окончил Дипломатическую академию Министерства иностранных дел РФ.

В случае досрочного прекращения полномочий действующего президента его полномочия переходят к председателю сената до окончания выборного срока. Таким образом, полномочия президента перешли к Касым-Жомарту Кемеловичу Токаеву, который занимал пост председателя сената парламента Казахстана с октября 2013 по март 2019 года. 20 марта он принес присягу.

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