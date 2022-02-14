Токаев почтил память жертв январской трагедии

Фото: akorda.kz

НУР-СУЛТАН. 13 ФЕВРАЛЯ - В мечети Хазрет Султан президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии, посвященной памяти погибших в январских событиях, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В своем выступлении после прочтения поминальной молитвы президент отметил, что в нынешнем году на долю нашего народа выпали тяжкие испытания, пишет сайт Акорды

Под угрозой оказались целостность государства, безопасность граждан, будущее страны. Мы сумели дать отпор террористам и отразили их натиск. К сожалению, эта смута унесла жизни многих граждан. Это настоящая трагедия. По моему поручению соответствующие органы тщательно расследуют каждый такой случай. Для меня очень важным является вопрос защиты прав человека. Случившиеся печальные события потрясли всю страну", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства напомнил, что в связи с произошедшим в Казахстане был объявлен День общенационального траура.

Прошло 40 дней после трагических событий. Я пришел в мечеть, чтобы почтить молитвой память жертв. Хочу еще раз выразить глубокие соболезнования родным и близким погибших. Государство не оставит вас наедине с бедой. Я поручил оказать материальную помощь семьям, которые понесли невосполнимые потери", - подчеркнул президент.

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что Фонд "Казакстан халкына" также окажет благотворительную помощь пострадавшим. Как заверил глава государства, будет сделано все, чтобы не допустить подобной трагедии в будущем.

Мы не позволим разрушить единство и согласие нашего народа. Это общий долг не только государства, но и всех граждан. Такая трагедия больше не должна повториться!" - подчеркнул Токаев.

В завершение президент пожелал казахстанцам выдержки и спокойствия, а республике - мира и благополучия. Он также призвал соотечественников общими усилиями построить Новый Казахстан во благо подрастающего поколения.





Позднее сайт Акорды опубликовал полный текст обращения главы государства.





Дорогие соотечественники! Этот год начался с трагических событий. На долю нашего народа выпали тяжелые испытания. Под угрозой оказались целостность государства, безопасность граждан, будущее страны. Мы сумели дать отпор террористам и отразить их натиск. К сожалению, эта смута унесли жизни многих граждан. Это настоящая трагедия.





В настоящее время соответствующие органы тщательно расследуют каждый такой случай. Для меня очень важным является вопрос защиты прав человека. Случившиеся печальные события потрясли всю страну. В связи с произошедшим в Казахстане был объявлен День общенационального траура.





Прошло 40 дней после трагических событий. Я пришел в мечеть, чтобы почтить молитвой память жертв. Хочу еще раз выразить глубокие соболезнования родным и близким погибших. Государство не оставит вас наедине с бедой.





Я поручил оказать материальную помощь семьям, которые понесли невосполнимые потери. Думаю, что Фонд «Народ Казахстана» также окажет благотворительную помощь пострадавшим.





Будет сделано все, чтобы не допустить подобной трагедии в будущем. Мы не позволим разрушить единство и согласие нашего народа. Это общий долг не только государства, но и всех граждан.





Такая трагедия не должна повториться! Желаю всем казахстанцам выдержки и спокойствия! Пусть в нашей стране всегда будет мир и благополучие!





Во благо подрастающего поколения общими усилиями мы построим Новый Казахстан!"



