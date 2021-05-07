Токаев посмертно наградил орденом "Айбын" ІІІ степени спасателя, погибшего при тушении пожара в Аксу

НУР-СУЛТАН. 6 МАЯ - Спасатель Арыстанбек Машрап посмертно награжден орденом "Айбын" ІІІ степени, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Указом главы государства Касым-Жомарта Токаева командир отделения пожарного поста №12 Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Павлодарской области Арыстанбек Машрап посмертно награжден государственной наградой - орденом "Айбын" ІІІ степени. Орден отцу погибшего бойца Дулату Кабзолдину вручил министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин, сообщили в пресс-службе МЧС.

Сержант гражданской защиты Арыстанбек Машрап служил в органах гражданской защиты с 2018 года.

Подвиги сотрудников ЧС, отдавших свои жизни во имя спасения людей, бессмертны. Так, в период с 1991 по 2021 годы при исполнении служебного долга погибло 53 сотрудника органов гражданской защиты", - сообщили в МЧС.

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