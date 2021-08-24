Токаев поздравил Днишева с юбилеем

Фото: akorda.kz

АЛМАТЫ. 23 АВГУСТА - Касым-Жомарт Токаев присвоил народному артисту Алибеку Днишеву звание "Казакстаннын Енбек Ерi", передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Глава государства поздравил выдающегося музыканта с юбилеем и поблагодарил его за полувековую деятельность в сфере искусства, сообщает akorda.kz.

Вы входите в число наиболее талантливых личностей в Казахстане. Мы все гордимся вами. В Казахстане и за рубежом нет человека, который бы не знал вас. Ваше искусство получило широкое признание на мировом уровне. Вы внесли значительный вклад в укрепление нашего независимого государства, активно занимаетесь педагогической и общественной работой. Учитывая ваш плодотворный труд, было принято решение присвоить вам звание "Казакстаннын Енбек Ері" за особые заслуги в развитии отечественной культуры и популяризации музыкального искусства. Считаю это достойным решением", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Алибек Днишев поблагодарил президента за проявленное уважение к его творческим достижениям.

Я признателен вам за высокую оценку моей работы и оказанные почести. Как вы сказали, я уже 45 лет выступаю на сцене в нашей стране и за рубежом. Я очень благодарен за то, что вы присвоили мне такое почётное звание по случаю моего 70-летия", - сказал народный артист.

В завершение встречи глава государства пожелал Алибеку Днишеву крепкого здоровья, успехов в профессиональной и общественной деятельности.

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