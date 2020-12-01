Токаев поздравил Каракат Башанову с призовым местом на Junior Eurovision

Нур-Султан. 30 ноября. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил Каракат Башанову, которая заняла второе место в популярном международном конкурсе Junior Eurovision, передает Kazakhstan Today.

Поздравляю Каракат Башанову с великолепным выступлением на "Детском Евровидении - 2020". Она достойно представила Казахстан на этом престижном международном конкурсе, заняла почетное второе место", - написал президент РК в Twitter.

Глава государства подчеркнул, что миллионам слушателей из разных стран понравилось выступление юной казахстанки.

Касым-Жомарт Токаев пожелаю Каракат новых творческих успехов.

Напомним, 12-летняя певица из Казахстана исполнила песню "Forever", которую посвятила умершему отцу. По результатам голосования Каракат Башанова набрала 152 балла и заняла второе место в конкурсе

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