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Токаев поздравил Каракат Башанову с призовым местом на Junior Eurovision

30.11.2020 22276
Нур-Султан. 30 ноября. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил Каракат Башанову, которая заняла второе место в популярном международном конкурсе Junior Eurovision, передает Kazakhstan Today.
 

Поздравляю Каракат Башанову с великолепным выступлением на "Детском Евровидении - 2020". Она достойно представила Казахстан на этом престижном международном конкурсе, заняла почетное второе место", - написал президент РК в Twitter.

 
Глава государства подчеркнул, что миллионам слушателей из разных стран понравилось выступление юной казахстанки. 
 
Касым-Жомарт Токаев пожелаю Каракат новых творческих успехов.
 
Напомним, 12-летняя певица из Казахстана исполнила песню "Forever", которую посвятила умершему отцу. По результатам голосования Каракат Башанова набрала 152 балла и заняла второе место в конкурсе.
 
Отметим, в прошлом году Казахстан на Junior Eurovision представлял Ержан Максим. Он тоже занял второе место. 
 

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