Токаев присвоил звание "Халық қаһарманы" ветеранам Великой Отечественной войны

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Астана. 8 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев своим указом присвоил звание "Халық қаһарманы" с вручением знака особого отличия - "Золотой Звезды" и ордена "Отан" ветеранам Великой Отечественной войны, сообщает - Президент Касым-Жомарт Токаев своим указом присвоил звание "Халық қаһарманы" с вручением знака особого отличия - "Золотой Звезды" и ордена "Отан" ветеранам Великой Отечественной войны, сообщает Акорда





Указом главы государства за героизм, отвагу и самоотверженность, проявленные в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, активное участие в государственной и общественной деятельности после войны присвоено звание "Халық қаһарманы" с вручением знака особого отличия - "Золотой Звезды" и ордена "Отан" Абдыгали Каймолдину.





Абдыгали Каймолдин





Ветеран Великой Отечественной войны и труда





Акорда





Родился 30 июня 1921 года в селе Узынбулак Абралинского района Семипалатинской области.





Был призван в армию в июне 1941 года. С 1941 года по 9 мая 1945 года он воевал в составе Сталинградского, 1-го Украинского, 1-го Белорусского, 3-го Прибалтийского фронтов. Демобилизовался в июне 1946 года.





После службы решил посвятить себя работе в партийных и государственных органах. Сначала трудился в Семипалатинском областном комитете КПСС, затем - в Жанасемейском и Новопокровском районных исполнительных комитетах. С 1977 по 1982 годы работал секретарем парткома совхоза "Турксиб", откуда ушел на заслуженный отдых.





Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны І степени, медалями "За боевые заслуги", "За взятие Кенигсберга", "За победу над Германией".





Также указом главы государства за мужество и самоотверженность, проявленные в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, присвоено звание "Халық қаһарманы" с вручением знака особого отличия - "Золотой Звезды" и ордена "Отан" участнику парада Победы Ивану Степановичу Гапичу.





Иван Степанович Галич





Ветеран Великой Отечественной войны и труда









Родился 2 февраля 1923 года в городе Акмолинске.





Участвовал в освобождении Польши, Чехословакии, Украины. Пройдя всю войну, участвовал в боевых операциях отряда, громившего фашистские гарнизоны и комендатуры, уничтожавшего склады с боеприпасами и продовольствием.





Награжден орденами Красной Звезды и Славы ІІІ степени, медалями "За отвагу", "За боевые заслуги", "За взятие Кенигсберга", "За победу над Германией", нагрудным знаком "Почетный работник прокуратуры", медалями "За безупречную службу" І, ІІ, ІІІ степени, орденом "Құрмет", орденом "Даңқ" ІІ степени. Почетный гражданин Западно-Казахстанской области.





Участник парада Победы на Красной площади 24 июня 1945 года.