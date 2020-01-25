Токаев: произошедшее в Таразе - позор

Нур-Султан. 24 января. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев назвал позором изнасилование девочки в школьном туалете в Таразе, передает корреспондент агентства.

Сегодня в ходе расширенного заседания правительства президент дал поручения, касающиеся пресечения насилия в отношении детей.

Поручаю акимам регионов довести оснащенность системами видеонаблюдения и элементарными удобствами в дошкольных организациях и школах до 100% уже в этом году. То, что произошло в Таразе, - это позор", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

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