Токаев: произошедшее в Таразе - позор

Сегодня в ходе расширенного заседания правительства президент дал поручения, касающиеся пресечения насилия в отношении детей.
Поручаю акимам регионов довести оснащенность системами видеонаблюдения и элементарными удобствами в дошкольных организациях и школах до 100% уже в этом году. То, что произошло в Таразе, - это позор", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Напомним, что в Казахстане начали ликвидацию уличных туалетов при школах. Этот вопрос начал оперативно решаться после шокирующего случая в школе Тараза, где семиклассница подверглась насилию в школьном уличном туалете.
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