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Токаев: произошедшее в Таразе - позор

24.01.2020, 15:11 9127
Токаев: произошедшее в Таразе - позор
Нур-Султан. 24 января. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев назвал позором изнасилование девочки в школьном туалете в Таразе, передает корреспондент агентства.
 
Сегодня в ходе расширенного заседания правительства президент дал поручения, касающиеся пресечения насилия в отношении детей. 
 

Поручаю акимам регионов довести оснащенность системами видеонаблюдения и элементарными удобствами в дошкольных организациях и школах до 100% уже в этом году. То, что произошло в Таразе, - это позор", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
Напомним, что в Казахстане начали ликвидацию уличных туалетов при школах. Этот вопрос начал оперативно решаться после шокирующего случая в школе Тараза, где семиклассница подверглась насилию в школьном уличном туалете. 
 

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