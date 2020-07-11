Токаев раскритиковал работу региональных комиссий по местному содержанию

Нур-Султан. 10 июля. Kazakhstan Today - Ежегодный объем финансирования инфраструктурных госпрограмм составляет около 2,8 трлн тенге, а 2,5 трлн тенге должны влиться в экономику страны. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает Kazakhstan Today.

В рамках инфраструктурных госпрограмм акимы и министры взяли обязательства по 90%-ной доле местного содержания. Ежегодный объем финансирования данных госпрограмм составляет около 2,8 трлн тенге. То есть 2,5 трлн тенге должны влиться в нашу экономику", - сообщил президент в ходе расширенного заседания правительства.

На практике же нет единой системы планирования, отчетности и учета, жесткой ответственности госорганов и генподрядчиков, по сути дела отсутствует. Работа региональных комиссий по местному содержанию зачастую ведется для галочки", - подчеркнул глава государства.

Ранее Токаев назвал сумму , которую потерял казахстанский бюджет из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа.

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