Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной писателя Медеу Сарсеке

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Астана. 22 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Редакция информационного агентства - Редакция информационного агентства Kazakhstan Today поздравляет своих читателей, подписчиков с праздником весны, обновления и тепла Наурыз!





Желаем вам и вашим близким здоровья, мира, единства и благополучия! Пусть в ваших окнах всегда сияет солнце, а дома согревает любовь и дружба.





Наурыз - один из древнейших праздников, символизирующий приход весны и нового года у тюркских народов, еще его называют праздником весеннего обновления.





Принято считать, что в условиях казахстанского климата весна полноценно вступает в свои права 21 марта, в день весеннего равноденствия. Начало нового года ознаменовано именно теплой погодой и пробуждением природы.





В дни Наурыз мейрамы на улицах витает дух праздничного настроения. Народ надевает свои лучшие национальные одеяния и украшения. В центре гуляний устанавливают юрты, оборудуют места, предназначенные для спортивных поединков, столы с изобилием традиционных яств, качели "Алтыбакан" как символ развлечений молодежи у кочевых народов.