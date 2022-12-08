Торговля детьми: депутат предложил присваивать новорожденным ИИН в роддоме

Предложено создать интеграцию - перекрестную систему учета родившихся детей и их последующей жизни через системы здравоохранения, образования, юстиции

Астана. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Константин Авершин озвучил ряд предложений для предотвращения противоправных действий, влекущих случаи незаконного усыновления/передачи детей третьим лицам, в том числе гражданами иностранных государств.





Торговля детьми является проблемой многих стран, и Казахстан, к сожалению, не исключение. Шесть лет назад прогремели несколько судебных дел о торговле детьми, самыми громкими из которых были судебные процессы в Алматы и Шымкенте. И хотя в 2019 году в Казахстане ужесточили наказание за торговлю людьми, увеличив нижние пределы наказания, а также исключив возможность примирения сторон по таким делам, ситуация если и улучшилось, то ненамного. Даже угроза сурового наказания не останавливает торговцев "живым товаром", - сказал Авершин озвучивая депутатский запрос.





Он сообщил, что Генеральной прокуратурой 15 сентября 2021 года внесено представление премьер-министру РК, в котором указано на установление противоправных схем, повлекших массовые случаи незаконного усыновления/передачи детей третьим лицам, в том числе гражданами иностранных государств, чему способствуют действия и бездействие должностных лиц, пробелы в законодательстве и несовершенство Республиканского банка данных детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, желающих принять их на воспитание в свои семьи. Для устранения нарушений законности, причин и условий, им способствующих, Генеральной прокуратурой предложено рассмотреть настоящее представление с принятием комплекса мер по устранению и недопущению впредь выявленных нарушений законности, а также причин и условий, способствовавших им.





Депутат назвал следующие рекомендации, выработанные профильными специалистами, представителями общественных кругов для предотвращения противоправных действий в данной сфере:





1. Принять решение о присваивании ИИН ребенку в роддоме сразу после рождения.





2. Создать интеграцию - перекрестную систему учета родившихся детей и их последующей жизни через системы здравоохранения, образования, юстиции.





3. Провести сверку количества родившихся детей за каждый год в роддомах/перинатальных центрах с 2015 года и количество полученных свидетельств о рождении и присвоенных ИИН.





4. Обязать ведомство здравоохранения запустить работу универсального прогрессивного механизма патронажных посещений на дому беременных и родившихся детей при службах первичной медико-санитарной помощи для контроля не только здоровья, выявления групп риска, но и вообще наличия и существования детей.





5. Повысить информированность о законодательно утвержденных механизмах суррогатного материнства, которые, вероятно, намеренно не озвучиваются гражданам в органах опеки.





6. Проконтролировать исполнение поручения главы государства о квотах на искусственное оплодотворение (ЭКО) и увеличение количества квот, что решит проблему для многих бездетных супружеских пар.





7. Супружеским парам, у которых есть медицинские показания к проведению программы, ЭКО суррогатного материнства проводить за счет бюджетных средств (квотные программы).



