Три жительницы Актау пытались скрыть посещение неблагополучных по коронавирусу стран

Актау. 16 марта. Kazakhstan Today - Три жительницы Актау путешествовали на круизном лайнере, ездили в Испанию и Италию, но пытались скрыть эти факты, чтобы не попасть под карантин, передает Kazakhstan Today.

Женщины пытались скрыть, что заезжали в Испанию и Италию, рассказав, что не контактировали с больными по КВИ в этих странах. По их словам, так как у них была однодневная экскурсия, общественные места они не посещали. Периодически за их здоровьем наблюдали медицинские работники круизного лайнера, сообщили в департаменте комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Мангистауской области порталу Caravan.kz

Согласно постановлению главного санитарного врача страны, Франция относится к категории 1Б, и по алгоритму наших действий пассажиры, прилетевшие бортом из этой страны, должны находиться под медицинским наблюдением на дому. У нас уже есть практика, когда наши граждане, прилетая через Москву, хотят скрыть, что они находились в странах категории 1А, неблагополучных по коронавирусу . Гражданам Казахстана можно передвигаться в РФ по удостоверениям личности. Однако мы усилили работу санитарного карантинного контроля (СКП) международного аэропорта Актау и с 5 марта требуем у пассажиров паспорта при прохождении через границу РК . Таким образом мы выявили наших граждан, которые действительно находились в неблагополучных по коронавирусу странах, изолировали их и поместили в стационар", - сообщает пресс-служба департамента.

Женщин из аэропорта увезли на карете скорой помощи и доставили по месту жительства. Две из них - родственницы, которые проживают отдельно. С них взяли расписку об обязательном соблюдении домашнего карантина и об административной и уголовной ответственности при нарушении обязательств. Кроме того, этим же рейсом из Москвы прибыла и гражданка РК, которая находилась в КНР. Сейчас она находится в карантинном стационаре под медицинским наблюдением.

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