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В МИД рассказали об ограничении на въезд и выезд с территории Казахстана

16.03.2020, 08:40 15823
В МИД рассказали об ограничении на въезд и выезд с территории Казахстана
Нур-Султан. 16 марта. Kazakhstan Today - В Министерстве иностранных дел Республики Казахстан рассказали об ограничении на въезд и выезд с территории Казахстана, передает Kazakhstan Today.
 
По информации МИД РК, в период действия чрезвычайного положения в Республике Казахстан будут приняты следующие меры:
 
1. В период действия чрезвычайного положения будет введено ограничение на въезд - выезд через государственную границу граждан Республики Казахстан и иностранцев, за исключением:
 
- граждан Республики Казахстан, ранее выехавших на территорию иностранного государства, при их возвращении в Республику Казахстан;
 
- граждан Республики Казахстан, выезжающих за границу на лечение, при предъявлении подтверждающих документов учреждений здравоохранения;
 
- иностранцев, ранее въехавших на территорию Республики Казахстан для их выезда из страны;
 
- персонала дипломатической службы страны и иностранных государств и членов их семей, а также членов делегаций иностранных государств и международных организаций, направляющихся в Казахстан по приглашению Министерства иностранных дел Республики Казахстан;
 
- членов поездных и локомотивных бригад, экипажей воздушных и морских судов;
 
- обслуживающего персонала иностранных трансграничных сооружений на территории Республики Казахстан и обслуживающего персонала казахстанских трансграничных сооружений на территории сопредельных государств;
 
- иностранцев, следующих на транзитных пассажирских поездах, отправившихся и находившихся в пути следования до введения ограничений (до 08.00 16 марта 2020 года);
 
- иностранцев (лиц без гражданства), обладателей видов на жительство на территории Республики Казахстан;
 
- иностранцев, являющихся членами семей граждан Республики Казахстан (при условии подтверждения факта родственных связей - супруг (супруга), их родители и дети).
 
2. Приостановить пропуск местных жителей через места пересечения на казахстанско-российской государственной границе, функционирующие в соответствии с соглашением между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о порядке пересечения казахстанско-российской государственной границы жителями приграничных территорий Республики Казахстан и Российской Федерации, за исключением случаев обращения для оказания экстренной медицинской помощи гражданам сторон.
 
Уточняется, что к трансграничным сооружениям относятся пересекающие государственную границу железные дороги, автомобильные дороги, трубопроводы, линии электропередач, кабели, мосты, плотины, шлюзы, сооружения водных каналов и другие сооружения, а также объекты одной из сторон, находящиеся в пределах приграничной территории (пограничной зоны), на территории государства другой стороны.
 

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