Троих жителей Атырау выдворяют из страны

АТЫРАУ. 22 АПРЕЛЯ - Полицейские оформляют документы по лишению гражданства РК четверых человек. Все они получили российское гражданство, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В отношении людей с двойным гражданством составлен административный протокол по статье 496 КоАП РК. Решением суда один из них оштрафован на 408 380 тенге, по троим людям принято решение о выдворении за пределы РК, сообщает портал " Мой ГОРОД ".

Двойное гражданство в Казахстане не допускается. Если гражданин РК приобретает гражданство другого государства, то с этого момента гражданство Казахстана не сохраняется. За нарушение законодательства о гражданстве в соответствии со статьей 496 КоАП РК предусмотрена административная ответственность от 100 МРП до выдворения из страны.

18 марта директор департамента контроля в сфере государственной службы АДГС Ерлан Сапаров рассказал о фактах выявления двойного гражданства у чиновников.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства