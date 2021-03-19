Сколько чиновников уволили за двойное гражданство

Нур-Султан. 18 марта. Kazakhstan Today - В ходе брифинга в СЦК директор департамента контроля в сфере государственной службы АДГС Ерлан Сапаров рассказал о фактах выявления двойного гражданства у чиновников, передает Kazakhstan Today.

По его словам, активные мероприятия по выявлению двойного гражданства у государственных служащих проводятся с первого сентября прошлого года, то есть с момента озвучивания главой государства своего послания народу Казахстана.

До сегодняшнего дня нам известно о двух фактах наличия двойного гражданства у госслужащих. Это руководитель управления спорта и физической культуры города Шымкента Почивалов Олег Владимирович и главный специалист, госинспектор департамента Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК по Акмолинской области. Оба эти гражданина в настоящее время уволены с государственной службы", - рассказал Ерлан Сапаров.

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