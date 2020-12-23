Цифровой студенческий билет стал доступен в мобильном приложении

Нур-Султан. 22 декабря. Kazakhstan Today - В мобильном приложении eGov Mobile добавлен новый цифровой документ - "Студенческий билет", передает Kazakhstan Today.

Теперь предоставить студенческий билет можно электронно, имея приложение Электронного правительства на смартфоне", - сообщает пресс-служба АО "Национальные информационные технологии".

Студенческий билет необходим для беспрепятственного прохода на территорию учебного заведения, общежитие или библиотеку, а также может быть полезен, если при предъявлении билета студенту полагаются скидки или льготы.

Мы хотим, чтобы как можно больше документов казахстанцев были в цифровом формате. Это дает возможность не носить с собой кипу документов в оригинале. Каждый студент, имеющий при себе цифровой студенческий билет, всегда сможет продемонстрировать его по месту требования", - прокомментировал председатель правления АО "Национальные информационные технологии" Асет Турысов.

В ведомстве разъяснили, что для того, чтобы найти билет, необходимо авторизоваться в приложении, во вкладке "Сервисы" кликнуть на "Цифровые документы". Владелец студенческого билета сможет открыть к нему доступ с помощью QR-кода, что поможет стороне, запрашивающей документ, убедиться в его подлинности.

На текущий день в eGov Mobile доступны следующие цифровые документы : удостоверение личности, водительское удостоверение, свидетельство о регистрации брака, свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о переименовании имени, фамилии, отчества, диплом об образовании, свидетельство о расторжении брака, электронный технический паспорт, ПЦР-тест и студенческий билет", - отметили в компании.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства