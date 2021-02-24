Туман и метели ожидаются в ряде регионов Казахстана

Нур-Султан. 23 февраля. Kazakhstan Today - В пяти областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.

По информации РГП "Казгидромет" 24 февраля в Западно-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер северный, 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду.

В Актюбинской области в среду местами ожидается низовая метель. Ветер северо-западный, местами 15-20 метров в секунду, днем порывы 23 метра в секунду.

24 февраля в Кызылординской области местами ожидаются гололед, метель. Ветер западный, юго-западный, 15-20, местами 23-28 метров в секунду.

В Восточно-Казахстанской области завтра местами ожидаются туман, низовая метель, днем местами гололед. Ветер юго-восточный, с переходом на юго-западный, местами 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду.

24 февраля в Атырауской области местами ожидается низовая метель. Ветер северо-западный, ночью местами, днем порывы 15-20 метров в секунду.

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