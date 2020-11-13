Капшагай. 12 ноября. Kazakhstan Today - В Алматинской области у должника по алиментам изъяли двухкомнатную квартиру и автомашину, передает Kazakhstan Today.

С 2017 года у должника имелась задолженность по алиментам на 3 детей на общую сумму 21 601 205 тенге. В счет указанного долга частным судебным исполнителем города Капшагай Алматинской области изъята 2-комнатная квартира в городе Алматы и автомобиль. Согласно материалам исполнительного производства, задолженность по алиментам образовалась после установления ежемесячного дохода должника в сумме 1 200 000 тенге согласно сведениям налоговых органов. Вместе с тем установлены зарегистрированные на имя должника движимое и недвижимое имущество, на которые наложены аресты и проведена их оценка. Должник неоднократно вызывался к частному судебному исполнителю и предупреждался о необходимости уплаты алиментов на содержание своих детей. Однако он отказывался исполнять решение суда", - сообщили в Министерстве юстиции РК.

По информации ведомства, в ходе исполнения автомашина марки "Toyota Camry" с прицепом (оценочная стоимость 3 190 290 тенге) и жилое помещение в виде 2-комнатной квартиры (оценочная стоимость 13 633 822 тенге) должника на общую стоимость 16 824 112 тенге переданы взыскателю в натуре. В настоящее время задолженность по выплате алиментов составляет 4 777 093 тенге.

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