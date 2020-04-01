У контактировавших с погибшей от COVID-19 женщиной жителей Жамбылской области коронавируса не выявили

Тараз. 31 марта. Kazakhstan Today - У контактировавших с умершей от COVID-19 жительницей Акмолинской области жамбылцев коронавирус не выявлен, сообщили в управлении здравоохранения акимата Жамбылской области, передает Kazakhstan Today.

Ранее стало известно, что в период с 15 по 18 марта текущего года умершая от коронавируса жительница Акмолинской области находилась на территории Шуского и Меркенского районов Жамбылской области.

Медицинскими и противоэпидемическими службами были установлены и госпитализированы в карантин 16 контактных лиц (в Шуском районе - 10, в Меркенском - 6).

У них были взяты анализы на наличие коронавирусной инфекции, которые дали отрицательный результат. Состояние граждан удовлетворительное, признаков заболевания коронавирусной инфекцией нет. Они продолжат находиться в 14-дневном карантинном стационаре.

Медицинскими работниками в местах пребывания проведены необходимые противоэпидемические мероприятия.

Напомним, в Казахстане от коронавируса погибли два человека. Первый случай смерти был зарегистрирован в Нур-Султане 26 марта . Погибшая - 64-летняя жительница Акмолинской области, госпитализированная в столице. По информации Министерства здравоохранения РК, причиной смерти казахстанки стала тотальная двусторонняя пневмония, дыхательная недостаточность, сепсис на фоне сахарного диабета, гипертонической болезни и атеросклероза. Причиной пневмонии, в свою очередь, стал коронавирус.

Второму погибшему было 50 лет. Он был госпитализирован 21 марта, но болел в течение месяца, за медицинской помощью не обращался. У двух близких членов семьи также зарегистрирована коронавирусная инфекция.

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