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У контактировавших с погибшей от COVID-19 женщиной жителей Жамбылской области коронавируса не выявили

31.03.2020, 18:59 4915
Тараз. 31 марта. Kazakhstan Today - У контактировавших с умершей от COVID-19 жительницей Акмолинской области жамбылцев коронавирус не выявлен, сообщили в управлении здравоохранения акимата Жамбылской области, передает Kazakhstan Today.
 
Ранее стало известно, что в период с 15 по 18 марта текущего года умершая от коронавируса жительница Акмолинской области находилась на территории Шуского и Меркенского районов Жамбылской области.
 
Медицинскими и противоэпидемическими службами были установлены и госпитализированы в карантин 16 контактных лиц (в Шуском районе - 10, в Меркенском - 6). 
 
У них были взяты анализы на наличие коронавирусной инфекции, которые дали отрицательный результат. Состояние граждан удовлетворительное, признаков заболевания коронавирусной инфекцией нет. Они продолжат находиться в 14-дневном карантинном стационаре.
 
Медицинскими работниками в местах пребывания проведены необходимые противоэпидемические мероприятия.
 
Напомним, в Казахстане от коронавируса погибли два человека. Первый случай смерти был зарегистрирован в Нур-Султане 26 марта. Погибшая - 64-летняя жительница Акмолинской области, госпитализированная в столице. По информации Министерства здравоохранения РК, причиной смерти казахстанки стала тотальная двусторонняя пневмония, дыхательная недостаточность, сепсис на фоне сахарного диабета, гипертонической болезни и атеросклероза. Причиной пневмонии, в свою очередь, стал коронавирус.
 
Второму погибшему было 50 лет. Он был госпитализирован 21 марта, но болел в течение месяца, за медицинской помощью не обращался. У двух близких членов семьи также зарегистрирована коронавирусная инфекция. 
 

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