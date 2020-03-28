В Минздраве прокомментировали гибель первой пациентки от коронавируса

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Нур-Султан. 27 марта. Kazakhstan Today - В Минздраве назвали причину смерти женщины, находившейся в больнице с диагнозом "коронавирус" , передает Kazakhstan Today.

26 марта в Нур-Султане, несмотря на проводимую интенсивную терапию, в больнице умерла 64-летняя жительница Акмолинской области. Причина - тотальная двусторонняя пневмония, дыхательная недостаточность, сепсис на фоне сахарного диабета, гипертонической болезни и атеросклероза. Причина пневмонии - коронавирус", - сообщили в пресс-службе Минздрава.

Пациентка, отнесенная по месту жительства к Акмолинской области, находилась в многопрофильной областной больнице, расположенной в Нур-Султане.

Учитывая, что географически это произошло в Нур-Султане, регистрация случая была по данному региону. Мы также приведем в соответствие нашу медицинскую статистику, отнеся данный случай к Акмолинской области", - отметили в ведомстве.





Как сообщалось ранее, по состоянию на 07.50 27 марта 2020 года в Казахстане зарегистрированы еще 7 случаев заражения коронавирусной инфекцией в городе Алматы. Таким образом, в стране подтверждены 120 случаев регистрации коронавирусной инфекции . Из них в Нур-Султане - 60 случаев, в Алматы - 47 случаев, в Караганде - 4 случая, в Шымкенте - 2 случая, в Жамбылской области - 3 случая, в Акмолинской, Алматинской, Актюбинской и Северо-Казахстанской области - по одному случаю.

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