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Число заболевших коронавирусом в Казахстане достигло 120 человек

27.03.2020, 08:18 15580
Число заболевших коронавирусом в Казахстане достигло 120 человек
Нур-Султан. 27 марта. Kazakhstan Today - Министерство здравоохранения РК сообщило еще о семи случаях заражения COVID-19 в Алматы, передает Kazakhstan Today.
 
По состоянию на 07.50 27 марта 2020 года в Казахстане зарегистрированы еще 7 случаев заражения коронавирусной инфекцией в городе Алматы. Таким образом, в стране подтверждены 120 случаев регистрации коронавирусной инфекции. Из них в Нур-Султане - 60 случаев, в Алматы - 47 случаев, в Караганде - 4 случая, в Шымкенте - 2 случая, в Жамбылской области - 3 случая, в Акмолинской, Алматинской, Актюбинской и Северо-Казахстанской области - по одному случаю.
 
 
Напомним, вспышка коронавирусной инфекции началась в конце декабря с Китая, эпицентром стал город Ухань. После этого случаи заражения начали регистрироваться по всему миру. 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией, по состоянию на 26 марта число инфицированных в мире превысило 487 тысяч, скончалось более 22 тыс. 
 
 

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