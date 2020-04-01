Еще один человек скончался от коронавируса в Нур-Султане

Фото: https://rsk.almaty.kz/

Нур-Султан. 31 марта. Kazakhstan Today - Министерство здравоохранения Казахстана сообщило еще об одном летальном исходе заболевания коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.

Пациент 50 лет госпитализирован 21 марта 2020 года бригадой скорой медицинской помощи. Болел в течение месяца, за медицинской помощью не обращался. Работа связана с частыми командировками", - сообщается на портале coronavirus2020.kz .

Отмечается, что 31 близкое контактное лицо из числа членов семьи и сотрудников по работе было госпитализировано. 55 потенциальных контактов определены на домашний карантин.

В дальнейшем у двух близких членов семьи зарегистрирована коронавирусная инфекция", - уточнили в Минздраве.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства