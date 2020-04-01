Еще один человек скончался от коронавируса в Нур-Султане

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Пациент 50 лет госпитализирован 21 марта 2020 года бригадой скорой медицинской помощи. Болел в течение месяца, за медицинской помощью не обращался. Работа связана с частыми командировками", - сообщается на портале coronavirus2020.kz.
Отмечается, что 31 близкое контактное лицо из числа членов семьи и сотрудников по работе было госпитализировано. 55 потенциальных контактов определены на домашний карантин.
В дальнейшем у двух близких членов семьи зарегистрирована коронавирусная инфекция", - уточнили в Минздраве.
Как сообщалось ранее, первый случай смерти от коронавируса в Казахстане был зарегистрирован в Нур-Султане 26 марта. Погибшая - 64-летняя жительница Акмолинской области, госпитализированная в столице. По информации Министерства здравоохранения РК, причиной смерти казахстанки стала тотальная двусторонняя пневмония, дыхательная недостаточность, сепсис на фоне сахарного диабета, гипертонической болезни и атеросклероза. Причиной пневмонии, в свою очередь, стал коронавирус. Выяснилось, что с 13 по 17 марта женщина была в гостях в городах Алматы и Шу. Контактировавшие с погибшей были изолированы на карантин.
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