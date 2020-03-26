Алматы. 25 марта. Kazakhstan Today - У семерых из двенадцати пассажиров рейса Берлин - Алматы подтвержден коронавирус, передает Kazakhstan Today.

Чартерный рейс Берлин - Минск - Алматы прибыл 13 марта.

Данный борт, как только прибыл, мы изолировали сразу в инфекционный стационар. Каждый из этих 12 человек, в том числе 9 пассажиров и 3 члена экипажа, изолированы в отдельные боксы. Из 12 человек на сегодняшний день у семерых подтвердилась коронавирусная инфекция, одна из них бортпроводница", - сообщила руководитель департамента контроля качества товаров и услуг Алматы Айзат Молдагасимова.

Она отметила, что опасности для населения нет. Очаг локализован, пассажиры были своевременно изолированы.

Главный санврач Алматы также рассказала о своем состоянии после 14-дневнего карантина

Я была помещена на домашний карантин. Мы с ней (пациентка, у которой выявили коронавирус. - Прим. агентства) полетели одним рейсом, я была потенциальная контактная. С момента последнего контакта, с 10 марта по 24 марта - 14 дней, согласно постановлению, я была на домашнем карантине. По решению наблюдавшего врача сегодня была выписана и вышла на работу в связи со снятием домашнего карантина", - сказала она.

По ее словам, дважды были проведены тесты, которые показали отрицательный результат, сообщается на портале coronavirus2020.kz.

На 10 марта действовало совершенно другое постановление от 9 марта, в рамках которого Германия была переведена во вторую категорию и подлежала контролю только путем обзвона. Также я была в Германии только 1,5 часа в транзитной зоне, а пребывала совершенно в другой стране, которая не входила ни в одну из категорий", - добавила она.

Напомним, сегодня утром в Алматы были зарегистрированы еще 2 случая коронавируса, число зараженных в городе увеличилось до 31.





Как уточнила Молдагасимова, один из них является близким контактным ранее заболевшей. Второй случай - девушка прилетела из Цюриха. "Она прибыла на такси, сразу была изолирована в арендованную квартиру. Очаг был обработан, контактов с близкими и родными не было. При обнаружении первых симптомов сама обратилась в поликлинику", - сказала она.

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