У жителя ЗКО изъято 174 сайгачьих рога

Уральск. 2 марта. Kazakhstan Today - Полиция изъяла у жителя Западно-Казахстанской области 174 сайгачьих рога, передает Kazakhstan Today.

28 февраля сотрудниками полиции ЗКО в поселке Круглоозерное на трассе Уральск - Атырау было задержано авто синего цвета под управлением 25-летнего мужчины. В салоне машины в трех сумках были найдены 126 сайгачьих рога, сообщает Polisia.kz .





Еще 48 рогов было изъято при проведении обыска по месту жительства подозреваемого. По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами).

Подозреваемым по данному факту оказался житель ЗКО. В настоящее время задержанный помещен в ИВС, ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.





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