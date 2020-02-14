У жителя ЗКО изъято 102 сайгачьих рога

Уральск. 13 февраля. Kazakhstan Today - У жителя Бокейординского района ЗКО изъято 102 сайгачьих рога, передает Kazakhstan Today.

"В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками департамента полиции ЗКО 12 февраля близ поселка Борли Бокейординского района был задержан житель этого же района, 1990 года рождения, у которого были обнаружены и изъяты сайгачьи рога в количестве 102 штук", - сообщили в ведомстве.

По данному факту ОП Бокейординского района начато досудебное расследование по статье 339-1 (Незаконные добывание, уничтожение сайгака, а равно приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка незаконно добытого сайгака или его дериватов, в том числе рогов) Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Причиненный государству ущерб устанавливается.

Следует отметить, что в отношении подозреваемого применена новая статья Уголовного кодекса. Ему за это грозит ограничение свободы на срок от трех до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Напомним, что в Казахстане ужесточили наказание за нарушения экологического законодательства и браконьерство . В рамках последних поправок в законодательство по вопросам агропромышленного комплекса была расширена статья 337 Уголовного кодекса РК. Стало больше признаков, квалифицирующих правонарушение - незаконную охоту, а также увеличены санкции.

Кроме того, была доработана статья 339 УК РК, по которой привлекаются браконьеры за незаконный оборот дериватов сайгаков и осетровых видов рыб.

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