В Казахстане до 2023 года продлили запрет на отстрел сайгаков

Нур-Султан. 11 февраля. Kazakhstan Today - В Казахстане до 2023 года продлили запрет на пользование сайгаками, их частями и дериватами, передает Kazakhstan Today.

В целях сохранения и увеличения численности сайгаков приказом Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК "введен запрет на пользование сайгаками, их частями и дериватами на всей территории РК до 2023 года, кроме использования в научных целях", сообщил в Facebook пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира Сакен Дилдахмет.

В настоящее время, в разных регионах Казахстана ситуация с сайгаками не одинакова. Численность устюртской популяции остается критически низкой - 5900 особей, численность бетпакдалинской популяции, которая находится на стадии восстановления после массового падежа от эпизоотии 2015 года (пало более 150 тыс. особей), составляет 111 500 особей, численность уральской популяции находится на стадии восстановления - 217 000 особей", - уточнил он.

Дилдахмет также отметил, что все три казахстанские популяции сайги территориально разобщены и подход в отношении их охраны и использования должен быть дифференцированным.

За время запрета будут разработаны механизмы для возможности дифференцированного подхода к использованию различных популяций", - заключил пресс-секретарь.

Тем не менее случаи отстрела этих животных ради их рогов продолжаются. В частности, 5 февраля 2020 года в Западно-Казахстанской области были найдены 45 туш сайгаков с признаками отстрела приблизительно недельной давности, а также 25 скелетированных останков сайгаков.

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