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В Западном Казахстане обнаружено 45 туш сайгаков

06.02.2020, 14:13 5941
В Западном Казахстане обнаружено 45 туш сайгаков
Уральск. 6 февраля. Kazakhstan Today - В Западно-Казахстанской области обнаружено 45 туш сайгаков, передает Kazakhstan Today.
 
"5 февраля 2020 года во время проведения рейдовых мероприятий государственными инспекторами Западно-Казахстанской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира на территории Жангалинского района Западно-Казахстанской области были найдены 45 туш с признаками отстрела приблизительно недельной давности, а также 25 скелетированных останков сайгаков. На место преступления вызвана следственно-оперативная группа Жангалинского районного отдела полиции", - сообщили в Комитете лесного хозяйства и животного мира.
 
Также похожие случаи произошли 24 и 30 января текущего года в этой же области, тогда было обнаружено 71 туш отстрелянных сайгаков. По данным фактам браконьерства правоохранительными органами ведутся следственные мероприятия.
 
Необходимо отметить, что в 2020 году при РГКП "ПО "Охотзоопром" создан отдел собственной безопасности и оперативная группа "Сапсан", в задачи которых входит осуществление внутреннего контроля за деятельностью сотрудников РГКП "ПО "Охотзоопром" Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК, а также выявление правонарушений со стороны других должностных лиц.
 
Оперативная группа состоит из 12 человек, оснащена автомобильным транспортом повышенной проходимости, современными средствами связи, включая спутниковую связь, форменным обмундированием и табельным оружием.
 
За период с 1 января по 5 февраля 2020 года инспекторами РГКП "ПО "Охотзоопром" выявлено 13 правонарушений, изъяты 73 туши сайгаков и 26 рогов, 1 туша джейрана, 715 килограммов рыбы, в отношении 13 лиц возбуждены уголовные дела по материалам "Охотзоопрома", в том числе 16 января оперативной группой в Кызылординской области были задержаны трое инспекторов "Охотзоопрома" за незаконную охоту на сайгаков.
 

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