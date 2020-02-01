Уральск. 31 января. Kazakhstan Today - В Западно-Казахстанской области обнаружили 50 туш сайги с отпиленными рогами, передает Kazakhstan Today.

"Жесточайшее преступление совершено в ЗКО. Сегодня инспекторы "Охотзоопром" во время рейда обнаружили 50 туш сайги с отпиленными рогами. Полиция в настоящее время ищет людей, совершивших этот варварский поступок. Надеюсь, преступники будут найдены и понесут справедливое наказание", - написал министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев на своей странице в Twitter.

Браконьеры продолжают охоту на сайгаков - достояние нашей природы. В Алматинской области сотрудники КНБ задержали банду, убившую не менее 3 тыс. сайгаков. Браконьеры должны понести строгое наказание согласно закону. Правоохранительные органы должны положить конец незаконному промыслу", - заявил глава государства.





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