Сотрудников "Охотзоопрома" задержали за отстрел сайги в Кызылординской области

Кызылорда. 18 января. Kazakhstan Today - В Кызылординской области сотрудников "Охотзоопрома" уличили в незаконном отстреле сайги, передает, Kazakhstan Today.

В Кызылодинской области прошло ОПМ "Браконьер". 16 января, примерно в 17.47, в ходе совместных рейдовых мероприятий участковыми инспекторами полиции Кармакшинского отдела полиции и представителями РГКП "Охотзоопром" в местности Тышкантам была остановлена служебная автомашина РГКП "Охотзоопром" марки "Ленд-Крузер-ЛХ76".

"При наружном осмотре автомашины на заднем бампере были замечены следы крови, в связи с чем сотрудники полиции потребовали открыть багажник. Однако водитель автомашины и сидящие рядом двое сотрудников "Охотзоопрома" отказались подчиниться и скрылись с места происшествия. Полицейские преследовали их до места стоянки "Охотзоопром". В ходе проверки автомашины в багажнике обнаружена одна туша сайги, а в салоне - гладкоствольное оружие марки "МН-22" и прожектор", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Кызылординской области.

Один из задержанных водворен в изолятор временного содержания и взят под арест, а в отношении остальных решается вопрос об избрании меры пресечения.

По данному факту начато досудебное расследование по статье УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами, лицами с использованием своего служебного положения", отметили в полиции.

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