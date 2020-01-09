За посягательство на жизнь егерей и инспекторов "Охотзоопрома" браконьерам грозит от 10 до 15 лет лишения свободы

Нур-Султан. 8 января. Kazakhstan Today - В Казахстане ужесточена уголовная ответственность за браконьерство и покушение на жизнь егерей и инспекторов "Охотзоопрома", передает Kazakhstan Today.

Напомним, 13 января прошлого года в Карагандинской области два инспектора "Охотзоопрома" остановили автомобиль браконьеров, подозреваемых в отстреле сайгаков. Нарушители не просто оказали инспекторам сопротивление, а жестоко избили их и оставили умирать, забрав с собой прибор GPS и ключи от машины. В результате нападения сотрудник "Охотзоопрома" Ерлан Нургалиев получил черепно-мозговую травму, от которой впал в кому и позже скончался. Его напарник был госпитализирован с колото-резаными ранами и переломом челюсти. Спустя неделю в Кызылорде задержали троих подозреваемых в нападении и убийстве.

После случившегося МВД внесло предложения по ужесточению борьбы с браконьерами. И пока эти меры обсуждались, в Акмолинской области браконьеры обстреляли двух инспекторов "Охотзоопрома". Один из них - Каныш Нуртазинов - скончался по дороге в больницу. Без отца остались четверо детей. Подозреваемых задержали по горячим следам, ими оказались 45-летний житель Аркалыка и его 20-летний сын.

После череды событий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил ужесточить наказание за отстрел сайгаков.

Поручение реализовано в два этапа. Первый этап ужесточения уголовной ответственности за браконьерство, реализован в рамках закона по вопросам регулирования агропромышленного комплекса". Незаконная добыча рыбных ресурсов дополнена квалифицирующим обстоятельством, влекущим более строгую ответственность, предусматривающим совершение преступления "в отношении редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, а также животных, на которых введен запрет на пользование". Уточнены способы незаконной охоты путем перечисления конкретных уголовно наказуемых действий. В частности, предусмотрены такие действия, как применение огнестрельного, пневматического, метательного, холодного оружия, других видов орудий добывания, собак, ловчих хищных птиц, верхового или гужевого транспорта", - сообщает пресс-служба МВД РК.

Наряду с ужесточением ответственности в виде применения обязательной конфискации орудий и средств совершения преступлений, Уголовно-процессуальный кодекс дополнен нормой, защищающей права добросовестных собственников имущества. Это означает, что если имущество использовалось преступниками в незаконных целях, а собственник об этом не знал, то такое имущество подлежит возврату собственнику", - уточнили в МВД.

Согласно им, незаконная охота и незаконная добыча рыбных ресурсов, водных животных или растений, переведены из уголовных проступков в преступления средней тяжести, что предполагает в качестве наказания лишение свободы до 4 лет.

Введен новый состав тяжкого преступления в виде незаконной охоты, совершенной преступной группой; либо с причинением особо крупного ущерба; либо лицом, лишенным права заниматься охотой по вступившему в законную силу приговору суда. Такое преступление предусматривает наказание от 6 до 10 лет тюремного заключения. Новым законом оговаривается защита инспекторов госоргана или специализированной организации по охране животного мира . Егеря по степени защиты приравниваются к сотрудникам правоохранительных, специальных госорганов и военнослужащим. Наказание за посягательство на их жизнь составит от 10 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества ", - подчеркнули в МВД.

Отмечается, что законодательные меры по усилению борьбы с браконьерством должны способствовать увеличению популяции охраняемых животных, сохранению рыбных запасов и растительности, а также усилению механизмов ее защиты.

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