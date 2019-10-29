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Инспектор "Охотзоопрома" погиб при преследовании браконьеров

28.10.2019, 18:49 63775
Нур-Султан. 28 октября. Kazakhstan Today - Инспектор "Охотзоопрома" погиб во время преследования браконьеров в Кызылординской области. Об этом сегодня на брифинге сообщил руководитель управления животного мира и охотничьего хозяйства Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Айтуар Туганбеков, передает корреспондент агентства.
 
По словам Туганбекова, инспектор погиб в результате ДТП. Нарушители не применяли стрельбу, но попытались скрыться на машине. 
 

Наши инспекторы заметили, что в степи ездит автомашина с использованием прожектора, это было ночное время. Началось преследование, в погоне произошло опрокидывание машины "Охотзоопрома". В результате один наш инспектор скончался от полученных травм", - рассказал руководитель управления.

 
Он также отметил, что машину нарушителей преследовали два экипажа. Подозреваемых - местных жителей - задержали на месте. "При них было ружье и отстрелянные животные", - заключил Туганбеков.
 
Отметим, что в Казахстане произошло несколько резонансных случаев нападения на природоохранных инспекторов. В частности, в Карагандинской области браконьеры напали на инспекторов "Охотзоопрома". Инспектор Ерлан Нургалиев получил тяжелую черепно-мозговую травму и скончался в больнице. Инспектору Ницыку были нанесены тяжелые телесные повреждения. 
 
Аналогичный случай произошел в Акмолинской области, где после нападения браконьеров скончался инспектор Центрального регионального филиала РГКП "ПО "Охотзоопром" Каныш Нуртазинов, еще один инспектор был госпитализирован. У Нуртазинова осталось четверо детей. 
 
МВД внесло предложения по ужесточению ответственности за браконьерство, в том числе с конфискацией имущества и орудий преступления. Прорабатывается вопрос увеличения размеров возмещения вреда, причиненного нарушителями законодательства в области охраны животного мира. Также был проработан вопрос оборудования специальными световыми и звуковыми сигналами и окраске транспорта подразделений по охране лесного хозяйства и животного мира, на котором егеря патрулируют закрепленные участки.
 
 

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