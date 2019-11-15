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В Уральске избили и пытались застрелить егеря

14.11.2019, 14:57 11179
В Уральске избили и пытались застрелить егеря
Фото: popgun.ru
Уральск. 14 ноября. Kazakhstan Today - В Уральске, в районе поселка Круглоозерное, около полуночи 13 ноября произошло вооруженное нападение на егеря, передает Kazakhstan Today.
 
Как рассказал 54-летний егерь хозяйственного угодья "Фрунзенское" Геннадий Головотенко, нападавшие сначала набросились на него с кулаками, а потом и начали стрелять, пишет портал "Мой город".
 

Я приехал в поле, увидел подозрительную машину, попросил их показать машину. Двое мужчин от досмотра отказались, вели себя неадекватно, были в состоянии алкогольного опьянения. Они накинулись на меня с кулаками, нанесли порядка 2-3 ударов. Я спрятался за машину, они начали в меня стрелять. Если бы не машина, то меня, скорее всего, убили бы. С собой оружия у меня не было. Потом я вызвал полицейских, которые очень быстро приехали на место. Я всего три месяца работаю здесь и такое у меня впервые. От произошедшего я в шоке", - рассказал Геннадий Головотенко.

 
По словам заместителя начальника управления полиции Уральска Нурлана Бисенова, 14 ноября, в 00.01, на пульт 102 поступило сообщение о том, что в районе посёлка Круглоозерное в степи неизвестные люди напали на егеря.
 

Незамедлительно на место выехала ночная поисково-оперативная группа "Сова". Они установили, что неизвестные люди произвели несколько выстрелов в егеря, его автомашину и пытались его убить, а затем скрылись в неизвестном направлении. После этого незамедлительно по тревоге были подняты дополнительные силы полиции, патрульные экипажи батальона дорожной полиции, следственно-оперативная группа и сотрудники криминальной полиции. Был объявлен план "Перехват", - рассказал Нурлан Бисенов.

 
Он проинформировал, что по горячим следам были задержаны двое подозреваемых, которые пытались скрыться на автомашине ВАЗ-2109. Оба - 32-летние жители города Уральска, оба ранее неоднократно были судимы за кражи и хулиганство. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 99 УК РК (Покушение на убийство). С места происшествия изъяты огнестрельные гильзы, патроны, пыжи от патронов. 
 

Подозреваемые целенаправленно пытались убить егеря, стреляли в него из огнестрельного гладкоствольного оружия с картечью. Было произведено минимум 3-4 выстрела", - уточнил Бисенов.

 
Чуть позже полицейские там же, в лесном массиве, задержали еще одну машину марки "Нива", в салоне которой находились двое мужчин.
 

Мужчины являются жителями города Уральска. При осмотре в машине были изъяты боеприпасы: 20 патронов 12-го калибра, охотничий нож и туша отстреленной и разделанной косули. В настоящее время по данному дело возбуждено уголовное дело, проводятся оперативно-следственные мероприятия по закреплению доказательной базы", - добавил Нурлан Бисенов.

 
Напомним, за последние месяцы в Казахстане совершено несколько вооруженных нападений на егерей при исполнении ими обязанностей. В частности, в Карагандинской области браконьеры напали на инспекторов "Охотзоопрома". Инспектор Ерлан Нургалиев получил тяжелую черепно-мозговую травму и скончался в больнице. Инспектору Ницыку были нанесены тяжелые телесные повреждения.
 
Аналогичный случай произошел в Акмолинской области, где после нападения браконьеров скончался инспектор Центрального регионального филиала РГКП "ПО "Охотзоопром" Каныш Нуртазинов, еще один инспектор был госпитализирован. У Нуртазинова осталось четверо детей. 
 
В Кызылординской области машина инспекторов "Охотзоопрома" во время преследования браконьеров перевернулась, в результате чего один из егерей погиб.
 
МВД внесло предложения по ужесточению ответственности за браконьерство, в том числе с конфискацией имущества и орудий преступления. Прорабатывается вопрос увеличения размеров возмещения вреда, причиненного нарушителями законодательства в области охраны животного мира. Также был проработан вопрос оборудования специальными световыми и звуковыми сигналами и окраске транспорта подразделений по охране лесного хозяйства и животного мира, на котором егеря патрулируют закрепленные участки.
 

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