Участок автодороги Алматы - Шамалган - Узынагаш временно перекроют со 2 мая

НУР-СУЛТАН. 20 АПРЕЛЯ - Автобусные маршруты из Омска в Павлодар, Петропавловск и Кокшетау возобновляются с 22 апреля, передает KAZAKHSTAN TODAY.

АО "Омскоблавтотранс" сообщает о возобновлении с 22 апреля текущего года обслуживания рейсов по следующим международным маршрутам:

Омск - Павлодар - время отправления от Омского автовокзала ежедневно в 15.00;

Омск - Кокшетау - время отправления от Омского автовокзала в 12.00, дни обслуживания: через день.

Омск - Петропавловск - время отправления от Омского автовокзала ежедневно в 8.05.

Для въезда в Казахстан необходимо наличие у пассажира справки ПЦР с отрицательным результатом теста на COVID-19, выданной не ранее 72 часов на момент пересечения государственной границы Республики Казахстан за исключением:

- детей до 5 лет (при ее наличии у сопровождающих их лиц);

- лиц, получивших ревакцинацию или полный курс вакцинации против COVID-19 в Казахстане, если после получения второго компонента прошло не более 6 месяцев на момент пересечения границы Казахстана, при предоставлении документального подтверждения;

- лиц, предоставивших паспорт/сертификат/справку о вакцинации против COVID-19, признанных действительными на территории Республики Казахстан, следующих стран: Аргентины, Армении, Беларуси, Белиза, Боливии, Великобритании, Венгрии, Грузии, Индии, Индонезии, Иордании, Ирана, Канады, Кыргызстана, Мальдив, Молдовы, Монголии, Перу, Сан-Марино, Сербии, Таиланда, Туниса, Турции, Филиппин, Черногории, Чехии, Шри-Ланки, Эквадора, Эстонии и Японии.