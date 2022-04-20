Участок автодороги Алматы - Шамалган - Узынагаш временно перекроют со 2 мая

Фото: КазАвтоЖол
АЛМАТЫ. 19 АПРЕЛЯ - Со 2 мая до 25 августа текущего года временно будет перекрыт участок автомобильной дороги республиканского значения Алматы - Шамалган - Узынагаш, 22-24-й километр. Об этом сообщили в АО "НК "КазАвтоЖол", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как уточнили в компании, участок дороги будет перекрыть в связи со строительством Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги (БАКАД).
Перекрытый участок можно объехать через улицы Кокдала и Инкарбекова в населенном пункте Кыргауылды и по улицам Суюнбая и Наурыз в населенном пункте Райымбек. Дорожной полицией будет организовано круглосуточное патрулирование и установлены соответствующие дорожные знаки, светофоры", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Алматинской области из-за строительства БАКАД закроют одну из трасс.