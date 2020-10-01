Участок по объездной дороге в Нур-Султане перекроют до 7 октября

Нур-Султан. 30 сентября. Kazakhstan Today - С 30 сентября по 7 октября планируется полное перекрытие движения для автотранспортных средств на участке объездной дороги в Нур-Султане, передает Kazakhstan Today.

По данным столичного акимата будет перекрыт участок от улицы Керей и Жанибек хандары до юго-западной объездной дороги.

Перекрытие связано с проведением дорожно-строительных работ.

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ", - говорится в сообщении управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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