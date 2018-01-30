Участок трассы Ушарал - Достык закрыт в Алматинской области из-за плохой видимости

Талдыкорган. 29 января. Kazakhstan Today - В Алматинской области из-за метели и ограниченной видимости закрыт участок автодороги Ушарал - Достык, передает Kazakhstan Today.

"29 января, с 16.00, в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) закрыто движение на автодороге республиканского значения Ушарал - Достык (с 83-го по 184-й километры) для всех видов автотранспорта", - сообщили в пресс-службе ТОО "Казахавтодор".

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