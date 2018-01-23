Ученые установили причину гибели 200 тыс. сайгаков в Центральной Азии

Алматы. 23 января. Kazakhstan Today - Исследователи установили, какие причины привели к гибели 200 тыс. сайгаков в Центральной Азии в 2015 году, передает Kazakhstan Today.

По информации naked-science.ru , эпидемии среди животных способствовали высокая температура и влажность воздуха. По мнению ученых, из-за глобального потепления такие эпидемии будут происходить все чаще.

Международная группа ученых подвела итоги расследования причин массовой гибели сайгаков в Центральной Азии, случившейся в 2015 году. Тогда на протяжении трех недель погибло до 200 тысяч животных - значительная часть мировой популяции. Это поставило под угрозу многолетнюю работу по восстановлению численности редкого вида. Основной причиной смерти животных стало заражение пастереллезом, но эпидемию вызвал комплекс различных факторов, включая жару и высокую относительную влажность воздуха.

Мировая популяция сайгаков не впервые пострадала от массовой гибели животных. В 1981 году только бетпакдалинская популяция (Казахстан) потеряла до 70 тысяч животных, в 1988-м - 255 тысяч.

Анализ останков погибших животных провели несколько независимых лабораторий в разных странах мира. Сайгаки оказались заражены бактерией Pasteurella multocida, возбудителем пастереллеза (геморрагической септицемии). Это объясняло симптомы, включая внутреннее кровотечение, обнаруженное при вскрытии животных. По словам ученых, в норме бактерии Pasteurella multocida могут обитать в организме здоровых сайгаков, не причиняя вреда. Чтобы болезнь распространилась так широко, необходим "спусковой крючок", изменение внешних условий или внутренняя причина в организме сайгаков.

Ученые проанализировали данные о предыдущих случаях массовой гибели животных. Чаще всего они происходили весной, в апреле или мае. В это время самки сайгаков приносят потомство - иммунитет у детенышей низкий, организм самок в этот период ослабляют последствия родов. Исследователи выяснили, что и в обоих случаях в 1980-х, и в 2015 году падежу предшествовали высокие температуры и влажность воздуха. Они способствовали активному размножению бактерий, и ослабленные животные не справились с болезнью. Какие именно механизмы делают бактерию опасной в теплой среде, пока неизвестно. Исследователи считают, что в будущем из-за глобального потепления такие события будут происходить часто: начиная с 2010 года зоологи почти ежегодно фиксируют эпидемии в различных популяциях сайгаков.

Животным угрожают не только болезни. Сайгаки регулярно становятся добычей браконьеров - с 1990-х годов объемы незаконной охоты остаются высокими. Ученые считают, что без комплекса мер защиты мировая популяция сайгаков может сократиться настолько, что восстановить ее уже не получится.

Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

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