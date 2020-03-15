Учителя и преподаватели вузов и колледжей будут работать дистанционно

Нур-Султан. 14 марта. Kazakhstan Today - Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов на пресс-конференции в СЦК сообщил, что в период школьных каникул учителя будут работать на дому, передает Kazakhstan Today.

После 5 апреля, если будет необходимость, мы готовы перейти на режим дистанционной работы", - сказал министр.

Он уточнил, что если раньше на каникулах у нас учителя все равно ходили на работу и занимались методической и подготовительной работой, то в этот раз они смогут работать дома.

Мы приняли решение, что в этот раз в период каникул учителя могут оставаться дома и выполнять эту методическую, подготовительную работу дистанционно. Заработную плату нашим коллегам будем выплачивать", - сказал Аймагамбетов.

Он также сообщил, что запланированные олимпиады пока отложены.

Мы должны были провести республиканский этап олимпиады, также планировали большую олимпиаду для сельских школьников и много других мероприятий. Все эти мероприятия мы отложили пока на неопределенный срок. Здесь ничего экстраординарного нет. Также мы приостановили деятельность детских лагерей. И прием детей в том числе. Также десятки тысяч педагогов должны были пройти курсы повышения квалификации. Мы приняли решение: там, где это возможно, перевести эти курсы на онлайн-формат, там, где это невозможно, курсы отложены на более поздний срок", - сказал министр.

Процентов 30 со вчерашнего дня уже перешли. Здесь много разных систем и проблем с ними нет. В целом по организациям высшего образования нет проблем… В целом мы рекомендовали руководителям организаций образования разделить сотрудников на три категории. Первая - это те, кто обеспечивает жизнедеятельность соответствующих организаций. Это прежде всего административно-управленческий персонал, технический персонал, который продолжает в штатном режиме свою деятельность. Вторая категория - те, которые могут работать дистанционно. В данном случае это работники вузов, преподаватели, учителя и другие. Находясь дома, они выполняют ту же самую работу. Трудовой кодекс позволяет, если те же обязанности выполняются, выплачивать ту же заработную плату. Мы поручили оформлять это на нормативном уровне. Третья категория - это по тем, где надо будет принимать решения по отпускам. В рамках законодательства эти решения будут принимать первые руководители", - разъяснил глава МОН.

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