АСТАНА. 19 СЕНТЯБРЯ - Уполномоченные по правам ребенка назначены в 16 регионах Казахстана. Ими стали руководители неправительственных организаций и общественных объединений, граждане, имеющие опыт в вопросах защиты прав детей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Теперь в случае нарушения прав и интересов ребенка родители, дети и другие желающие смогут обратиться за помощью к уполномоченным в своих регионах", - сообщается в пресс-релизе Министерства просвещения РК.
Кандидатуры уполномоченных назначаются по решению акимов областей и городов республиканского значения.
Уполномоченные по правам детей будут рассматривать обращения по нарушениям прав и законных интересов ребенка, жалобы на действия или бездействие со стороны местных исполнительных органов и других организаций. Также они будут участвовать в продвижении законопроектов по решению проблем в сфере охраны и защиты детства", - отметили в ведомстве.
По его информации, уполномоченные по правам ребенка будут иметь беспрепятственный доступ в организации, предназначенные для детей. Они также будут работать на общественных началах.
Уполномоченные по правам ребенка назначены в 16 регионах Казахстана
В оставшихся 4 регионах идет процесс рассмотрения кандидатур. Мы как представители комитета будем активно взаимодействовать с назначенными уполномоченными в вопросах защиты прав детей", - сообщила заместитель председателя Комитета по охране прав детей Министерства просвещения Элина Паули.