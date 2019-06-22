Употребление соли в Казахстане в 4 раза превышает рекомендованную норму: это самый высокий показатель в мире

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Нур-Султан. 20 июня. Kazakhstan Today - Казахстанцы употребляют в 4 раза больше рекомендованной нормы соли: это самый высокий показатель в мире. Об этом в интервью Kazakhstan Today рассказала директор департамента профилактики неинфекционных заболеваний Национального центра общественного здравоохранения Жанар Тюлюбаева.

"Результаты исследования, проведенного в 2015-2016 годах, показали, что уровень потребления соли в Казахстане составляет примерно 17 грамм в сутки, что почти в четыре раза превышает рекомендованную ВОЗ норму и является самым высоким зафиксированным показателем в мире. В городах Алматы, Актау и Кызылорде в продуктах обнаружен высокий уровень содержания трансжирных кислот и соли. Некоторые продукты содержат в одной порции более 220% от рекомендуемой максимальной суточной нормы потребления трансжирных кислот. Самое высокое среднее содержание соли в одной порции зафиксировано в домашнем лагмане, плове и донер-кебабе, что соответствует 112,4%, 104,2% и 85,4% от рекомендуемой максимальной суточной нормы потребления соли соответственно", - рассказала Жанар Тюлюбаева.

Она также отметила, что рекомендуемая суточная норма потребления сахара в рационе питания должна быть не более 25 граммов (по данным ВОЗ, свободные сахара должны составлять не менее 10% суточной калорийности рациона). Тогда как взрослыми употребляется 70-100 граммов сахара, подростками 150-160 граммов.

Не всем известно, что бутылка сладкого газированного напитка объемом 0,5 литра может содержать 55 граммов сахара, а это 11 кусочков сахара. Дети школьного возраста регулярно потребляют сахаросодержащие прохладительные напитки, 49,7% из них делают это еженедельно. Только один из трех детей ежедневно потребляет свежие фрукты и овощи, это около 30%", - подчеркнула эксперт.

Также эксперты призывают население обратить внимание на рост употребления фастфуда. "В целом в стране потребление детьми фастфуда высокое - 84,0%, при этом 55% детей потребляет их редко и только 16% не потребляет вообще. Около 14% детей страны потребляют фастфуд один раз в день. По частоте потребления сладких газированных напитков было обнаружено, что ежедневно потребляют данные напитки 14% городских и 16% сельских детей", - проинформировала Жанар Тюлюбаева.

По данным Национального центра общественного здравоохранения, свыше 20% казахстанцев страдают ожирением, в основном это жители Мангистауской области, Северного и Центрального Казахстана. Ожирение из года в год молодеет, распространенность ожирения среди детей младшего возраста на данный момент в 10 раз превосходит ту статистику, которая была 40 лет назад. Почти 20% детей в Казахстане в возрасте от 6 до 9 лет страдают от избыточного веса или ожирения, причем более высокие показатели отмечаются среди городского населения и детей, не находившихся на грудном вскармливании.

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Отметим, что ранее на сайте Kazakhstan Today был проведен опрос: "Считаете ли Вы, что ожирение в Казахстане стало актуальной проблемой?" 41% участников опроса выбрал "Однозначно да". За ответ "В какой-то степени да" проголосовали 42% читателей, "Абсолютно нет" - 9% и "Мне все равно" - 8% участников опроса.

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