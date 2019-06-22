Нур-Султан. 20 июня. Kazakhstan Today - В Казахстане 84% детей употребляют фасфуд и почти 20% несовершеннолетних страдают от избыточного веса. Проблема лишнего веса затрагивает и большую часть взрослого населения. Для изменения ситуации в Казахстане принимается ряд мер, в том числе законодательных, направленных на популяризацию здорового питания и образа жизни, снижению содержания в продуктах соли, сахара и трансжиров, а также сокращению рекламы вредной пищи и напитков, особенно среди детской аудитории. Об этом и многом другом в интервью Kazakhstan Today рассказала директор департамента профилактики неинфекционных заболеваний Национального центра общественного здравоохранения Жанар Тюлюбаева.

Kazakhstan Today: Жанар Сапаргалиевна, как нам стало известно, НЦОЗ разрабатывает мероприятия по снижению употребления в пищу соли, сахара и трансжиров. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этой работе.

Тюлюбаева: В последнем исследовании Global Burden of Disease Study ("Исследование глобального бремени болезней") 2017 года отмечена ведущая роль избыточной массы тела и потребления соли, сахара в преждевременной смертности по сравнению с другими факторами риска. По данным экономического моделирования, пакет мероприятий по снижению потребления соли стал бы в Казахстане наиболее эффективной мерой профилактики неинфекционных заболеваний. В связи с этим нами разработан План по поэтапному снижению соли в продуктах питания. Мы изучили международный опыт. Эксперты ВОЗ предложили начать с продукта массового потребления - социального хлеба. И сейчас совместно с бизнесом, НПП "Атамекен", учебными заведениями нами проводится работа по снижению содержания соли в хлебобулочной продукции. Сформирована рабочая группа с представителями среднего и малого бизнеса, вузами и научными организациями по проработке данного вопроса. Необходимо отметить, что наши отечественные производители активны и поддерживают политику здравоохранения в отношении здорового питания.

Аналогичную работу планируется провести по снижению содержания сахара в сахарсодержащих напитках.

Касательно трансжиров, в рамках действия законодательства Евразийского экономического союза в Казахстане с 1 января 2018 года вступил в силу Технический регламент, устанавливающий требования к содержанию трансизомеров жирных кислот в масложировой продукции, который не должен превышать 2% от общего содержания жира. Требования касаются маргарина, спредов, топленых смесей, кулинарных жиров и заменителей молочного жира. Контроль за соблюдением требований Технического регламента осуществляют соответствующие уполномоченные органы.

Kazakhstan Today: Каковы результаты исследований по употреблению соли, сахара и трансжиров в Казахстане, и как это влияет на здоровье?

Тюлюбаева: Результаты исследования, проведенного в 2015-2016 годах, показали, что уровень потребления соли в Казахстане составляет примерно 17 грамм в сутки, что почти в четыре раза превышает рекомендованную ВОЗ норму и является самым высоким зафиксированным показателем в мире.

В городах Алматы, Актау и Кызылорде в продуктах обнаружен высокий уровень содержания трансжирных кислот и соли. Некоторые продукты содержат в одной порции более 220% от рекомендуемой максимальной суточной нормы потребления трансжирных кислот. Самое высокое среднее содержание соли в одной порции зафиксировано в домашнем лагмане, плове и донер-кебабе, что соответствует 112,4%, 104,2% и 85,4% от рекомендуемой максимальной суточной нормы потребления соли соответственно.

Рекомендуемая суточная норма потребления сахара в рационе питания должна быть не более 25 граммов (по данным ВОЗ, свободные сахара должны составлять не менее 10% суточной калорийности рациона), потребление соли - не более 2-5 граммов, трансизомеров жирных кислот до 1% от суточной калорийности. Тогда как взрослыми употребляется 70-100 граммов сахара, подростками 150-160 граммов. Не всем известно, что бутылка сладкого газированного напитка объемом 0,5 литра может содержать 55 граммов сахара, а это 11 кусочков сахара.

Дети школьного возраста регулярно потребляют сахаросодержащие прохладительные напитки, 49,7% из них делают это еженедельно. Только один из трех детей ежедневно потребляет свежие фрукты и овощи, это около 30%.

Какое влияние это оказывает на организм: ВОЗ отмечает, что потребление соли, сахара, трансжиров приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям, абдоминальному ожирению, диабету, болезни Альцгеймера, раку груди, нарушению репродуктивных функций, желчнокаменной болезни.

Kazakhstan Today: Как в НЦОЗ относятся к повсеместному распространению и большой популяризации ресторанов быстрого питания, ассортимент которых включает различные виды бургеров, жареную картошку, сладкие газированные напитки, то есть готовую продукцию с превышением норм сахара, трансжиров?

Тюлюбаева: По данным ВОЗ, более 60% всех причин смертности напрямую связаны с неправильным питанием, способствующим развитию неинфекционных заболеваний. Одной из причин распространения неинфекционных заболеваний является злоупотребление фастфудом, сахаросодержащими напитками. Более подвержено этому детское население.

Результаты исследований 2015 года позволили определить основные показатели образа и условий жизни детей республики.

В целом в стране потребление детьми фастфуда высокое - 84,0%, при этом 55% детей потребляет его редко и только 16% не потребляет вообще. Около 14% детей страны потребляют фастфуд один раз в день. По частоте потребления сладких газированных напитков было обнаружено, что ежедневно потребляют данные напитки 14% городских и 16% сельских детей.

Как показали результаты исследования, каждый третий рекламный ролик на телевидении Казахстана рекламирует продукты питания или напитки. Наиболее популярная категория рекламируемых пищевых продуктов - сахаросодержащие напитки; 79% рекламируемых в Казахстане продуктов питания подпадают под категорию нездоровых в соответствии с Европейской моделью профилей питательных веществ ВОЗ.

В этой связи мы проводим работу в разных направлениях. Например, в разрабатываемом новом Кодексе "О здоровье народа и системе здравоохранения" был вынесен ряд инициатив по ограничению воздействия на детей любых форм маркетинга (рекламы) пищевых продуктов с высоким содержанием жиров, транс-жиров, сахара и соли, проведению маркировки в виде "светофора", введению налогов на сахарсодержащие напитки.

Результатов можно достигнуть, когда все стороны хорошо информированы о рассматриваемых вопросах, в связи с чем через СМИ, социальные сети пропагандируем здоровый образ жизни, приверженность к продуктам питания, полезным для здоровья. Даем рекомендации о вреде и пользе продуктов.

Проводится работа по внедрению проектов "Школы, способствующие здоровью", "Здоровые университеты", "Здоровые рабочие места", где основными являются вопросы здорового питания, создания условий обучения, труда и окружающей среды.

Совместно с представителями производителей, выпускающих продукты правильного питания, мы организовывали выставку продукции для лиц, занимающихся спортом, в ходе проведения недавнего марафона "Walk the talk" в Нур-Султане и т.д.

Kazakhstan Today: Насколько серьезно в Казахстане стоит проблема избыточной массы тела у детей, подростков и взрослых? В чем основные причины?

Тюлюбаева: Свыше 20% казахстанцев страдают ожирением, в основном это жители Мангистауской области, Северного и Центрального Казахстана. Следует отметить, что ожирение из года в год молодеет, распространенность ожирения среди детей младшего возраста на данный момент в 10 раз превосходит ту статистику, которая была 40 лет назад.

Вопрос избыточного веса у детей республики приобрел социальный характер. Почти 20% детей в Казахстане в возрасте от 6 до 9 лет страдают от избыточного веса или ожирения, причем более высокие показатели отмечаются среди городского населения и детей, не находившихся на грудном вскармливании.

К примеру, эпидемиологический мониторинг детского ожирения показал, что 77,5% всех детей 3-4 классов имеют нормальный вес, а 19,1% детей имеют избыточную массу тела, включая ожирение, среди них 6,5% мальчиков и 5,5% девочек имеют ожирение, 1,1% - чрезмерное ожирение.

Kazakhstan Today: Существуют ли службы, где дети или взрослые с избыточной массой могли бы бесплатно или за умеренную плату получать консультации, решать проблемы со здоровьем и под руководством специалистов действенными методами постепенно решать проблему. Зачастую казахстанцы жалуются на то, что эндокринологи в поликлиниках, к которым приходят дети, выдают рекомендации в духе "меньше ешь, больше двигайся". Очевидно, что такой подход не является действенным. Куда в таких ситуациях могут обращаться за помощью дети и взрослые?

Тюлюбаева: В Казахстане единой службы, осуществляющей консультацию детей и взрослого населения с избыточной массой тела, нет. Это связано с тем, что причин возникновения избыточного веса или ожирения несколько. К основным относятся:

Сдвиг питания в сторону повышенного потребления высококалорийных продуктов с высоким содержанием жиров и сахаров и низким содержанием витаминов, минералов и других здоровых питательных микроэлементов. Нужна консультация диетолога, нутрицолога, эндокринолога;





Малоподвижный образ жизни. Длительное нахождение у телевизора, за компьютером или игры на смартфонах/гаджетах. Нужна консультация психолога, врача-валеолога;

Наследственный фактор. Если члены семьи страдают лишним весом, вероятность избыточного веса у ребенка и членов семьи увеличивается, особенно если в доме всегда есть высококалорийная пища, которая доступна в любое время, члены семьи ведут малоподвижный образ жизни. Нужна консультация семейного врача, ВОП, психолога, врача-валеолога;

Психологические факторы. Депрессия, заниженная самооценка, тревога, неприятности или сильные эмоции во многих случаях "заедаются". Нужна консультация психолога, психотерапевта;

Агрессивный маркетинг. Минздравом планируется внедрение следующих законодательных мер в отношении рекламы, ограничения доступности, состава ряда продуктов питания:

ограничение рекламы в местах пребывания детей (школы, школьные площадки, дошкольные центры, игровые площадки и другие), пищевых продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров, свободных сахаров, соли, энергетических и газированных напитков, чипсов, сухариков, фастфуд;

ограничение размещения наружной рекламы и рекламы в интернет-ресурсах о пищевых продуктах с высоким содержанием насыщенных жиров, свободных сахаров, соли, энергетических и газированных напитков, чипсов, сухариков, фастфудов. Для консультации можно обратиться в Комитет контроля качества услуг и товаров по вопросам питания детей дошкольного возраста, школьников, работников промышленности и пациентов лечебно-профилактических организаций.

Тем самым при выявлении фактов превышения избыточной массы тела следует обращаться сперва в прикрепленное медицинское учреждение для определения причин возникновения заболевания и получения рекомендации по составлению распорядка дня, кратности приема пищи и объема порции, объема физической нагрузки, продолжительности работы на персональном компьютере и смартфонах. Распорядок дня необходимо составить с учетом посещения школы/работы и нахождения на дому. По вопросам питания детей - медицинским работникам соответствующих организаций образования и воспитания.

Kazakhstan Today: На пищевые привычки влияние оказывает множество факторов, в том числе, и экономический. Всем известно, что для здорового питания необходимо ежедневно употреблять фрукты, овощи, орехи, регулярно есть рыбу, натуральную молочную продукцию и т.п. Проводилась ли оценка доступности "здоровых" продуктов массовому потребителю? Например, на данный момент ситуация такова, что конфеты и печение в разы доступнее орехов, сухофруктов и ягод. Какие конкретные шаги, кроме социальных роликов, будут предприняты в Казахстане для действительного улучшения пищевых традиций?

Тюлюбаева: Продолжается совершенствование законодательства. В новую редакцию Кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения" внесены меры по формированию политики здорового питания: обучение населения здоровому питанию, координация политики в области безопасности пищевых продуктов, проведение научных исследований в области питания, формирование и поощрение грудного вскармливания детей до одного года и т.д.

Разработаны Единые стандарты по рациону питания школьников, которые с начала 2018 года внедрили 53% школ. Также для решения ряда назревших проблем в сфере питания и координации действий родительских комитетов, реализуется проект "Модернизация школьных столовых", который предусматривает взаимодействие бизнеса и школ, установление обязательных стандартов школьного питания и общественного контроля.

Введен запрет продажи в общеобразовательных школах сладких и газированных напитков. Проводится информационно-разъяснительная работа, обучение среди детей и родителей.

Начата работа для проведения общенациональных исследований поведенческих факторов риска возникновения неинфекционных заболеваний, в том числе по вопросам питания. Завершение планируется в 2021 году. Проводятся мероприятия по йодированию пищевой поваренной соли, фортификации муки и ряда других продуктов питания минерально-витаминным комплексом. Для создания условий, способствующих поощрению здорового питания, в крупных торговых супермаркетах организуются полки "Продукты здорового питания".

Kazakhstan Today: Проводились ли исследования о влиянии на здоровье различных пищевых добавок, применяемых при производстве практически любых видов продуктов, в том числе относящихся к здоровому питанию: молочных, мясных, каш быстрого приготовления, так называемого "детского" бисквитного печения длительного хранения, шоколада и т.д. Кроме очевидных вредных - сахара, соли и трансжиров - что еще Вы можете выделить и на что советуете обратить внимание людям, которые хотят правильно питаться?

Тюлюбаева: Когда разрабатывают новую пищевую добавку, она должна пройти все исследования на общую токсичность, мутагенность, канцерогенность и другие исследования. Требования к содержанию и применению пищевых добавок установлены Техническим регламентом Таможенного союза "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств". Имеется ряд пищевых добавок, которые не регламентируются данным регламентом. К ним относятся красители ряда Е125-128. К примеру, краситель Е-128 использовался в основном при производстве колбасных, мясных изделий, конфет и напитков.

В Казахстане исследования по воздействию пищевых добавок на организм человека не проводятся, поэтому данные берутся из европейских источников.

Воздействие на организм красителя Е-128, известного также под кодом Red2G, европейские ученые изучали на подопытных животных. В его состав входит вещество - анилин, которое при контакте с клеткой человеческого организма оставляет на ней "клеймо", и это может привести к раку. Также этот краситель может привести к сбоям в генной системе человека. Последствиями этого могут быть тяжелые врожденные болезни - преждевременное старение, хрупкость костей и так далее.

Для тех, кто интересуется правильным питанием, рекомендуем при покупке пищевой продукции внимательно изучить состав и обратить внимание на маркировку.

Как отмечено выше, все пищевые добавки, разрешенные к применению, регулируются ТР ТС 033/2012.

E1xx Красители

E2xx Консерванты

E3xx Антиокислители (антиоксиданты)

E4xx Стабилизаторы, загустители, эмульгаторы

E5xx Эмульгаторы, регуляторы рН и вещества против слёживания

E6xx Усилители вкуса и аромата, ароматизаторы

E7xx Антибиотики

E8xx Резерв

E9xx Антифламинги, глазирующие агенты

E1xxx Дополнительные вещества

По данным Российской Федерации, частое употребление продуктов питания, содержащих пищевые добавки, могут спровоцировать следующие заболевания:

Канцерогены: Е103, Е105, Е110, Е121, Е123, Е125, Е126, Е130, Е131, Е142, Е152, Е153, Е210, Е211, Е213 - Е217, Е231, Е232, Е240, Е251, Е252, Е321, Е330, Е431, Е447, Е900, Е905, Е907, Е952, Е 952.

Мутагенные и генотоксичные: Е104, Е124, Е128, Е230 - Е233, Е 952.

Аллергены: Е131, Е132, Е160b, Е210, Е214, Е217, Е230, Е231, Е232, Е239, Е311 - Е313, Е 952.

Нежелательно астматикам: Е102, Е107, Е122 - Е124, Е155, Е211 - Е214, Е217, Е221 - Е227.

Нежелательно людям, чувствительным к аспирину: Е107, Е110, Е122 - Е124, Е155, Е214, Е217.

Влияют на печень и почки: Е171 - Е173, Е220, Е302, Е320 - Е322, Е510, Е518.

Нарушение функции щитовидной железы: Е127.

Приводят к заболеваниям кожи: Е230 - Е233.

Раздражение кишечника: Е220 - Е224.

Расстройство пищеварения: Е338 - Е341, Е407, Е450, Е461, Е463, Е465, Е466.

Неправильное развитие плода: Е233.

Запрещено грудным, нежелательно маленьким детям: Е249, Е262, Е310 - Е312, Е320, Е514, Е623, Е626 - Е635.

Влияет на уровень холестерина в крови: Е320.

Разрушают витамины в организме: В1 - Е220, В12 - Е222 - Е227, D - Е320, Е - Е925.

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