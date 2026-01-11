Производителям в Казахстане необходимо зарегистрироваться в реестре товаропроизводителей до 30 января
Для обеспечения плавного перехода на новую цифровую систему в реестр автоматически перенесены 1868 субъектов, ранее подтвердивших статус казахстанского товаропроизводителя на основании действующих индустриальных сертификатов. Все субъекты бизнеса могут подать заявку на регистрацию в информационной системе в рамках правил ведения реестра казахстанских товаропроизводителей", - уточнили в министерстве.
До 30 января производителям, ранее автоматически перенесенным в реестр, необходимо заполнить сведения в системе и подтвердить заявку с использованием электронной цифровой подписи. В случае невыполнения данного требования предприятия будут исключены из реестра казахстанских товаропроизводителей", - проинформировали в ведомстве.
Бизнесу обещают списать пени и штрафы по налогам при погашении основной суммы долга до 1 апреля
При обсуждении налоговой реформы подчеркнута важность переходного периода. Согласно решению правительства, налогоплательщики, превысившие порог для постановки на учет по НДС, не будут привлекаться к административной ответственности. Пени и штрафы по налогам будут списаны в случае погашения основной суммы долга до 1 апреля 2026 года", - проинформировали в правительстве.
Автопром Казахстана установил исторический рекорд: 171 тыс. автомобилей в 2025 году
Значительный вклад в динамику отрасли внесли инвестиции в основной капитал, которые в 2025 году составили 113,6 млрд тенге. Средства направлены на модернизацию действующих предприятий, запуск новых производств и расширение линейки автокомпонентов. В Алматы и Костанае введены в эксплуатацию новые заводы - Astana Motors Manufacturing Kazakhstan и Kia Qazaqstan", - рассказали в Минпроме.
В Казахстане увеличен размер обязательного пенсионного взноса работодателя
Введение ОПВР направлено на пенсионное обеспечение работников, родившихся в 1975 году и позже, учитывая отсутствие или незначительность у них стажа работы до 1998 года для получения солидарной пенсии. В будущем их совокупная пенсия будет складываться из трех компонентов: базовой пенсии - от государства, накопительной - за счет обязательных пенсионных взносов работника (ОПВ) и условно-накопительной - за счет взносов работодателей (ОПВР) из ЕНПФ", - рассказали в пресс-службе.
Казахстанские спутники будут поставлять на экспорт
Министерство искусственного интеллекта начало работу по загрузке мощностей отечественного комплекса по производству спутников. Шесть отечественных спутников произведут на экспорт в Казахстане. Об этом на заседании правительства сообщил заместитель премьер-министра - министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев.
"В ближайшие годы будет произведено не менее 5-6 спутников дистанционного зондирования земли. В том числе планируется экспорт на сумму $75 млн. Это произойдет впервые в истории Казахстана и станет самым технологичным экспортом страны", - сообщил вице-премьер.
Он отметил, что отрасль информационных технологий демонстрирует стремительный рост доходов и объемов экспорта. Доходы IT-рынка за прошлый год составили порядка 2 трлн тенге. При этом глава государства ставил задачу достичь объема экспорта услуг в $1 млрд к 2026 году. По информации вице-премьера, этот показатель ожидается уже по итогам 2025 года.
"Astana Hub является ключевой экосистемой IT-отрасли. Количество участников выросло до 2000, почти 25% из них являются зарубежными компаниями. Стартапы и IT-компании хаба уже создали более 30 тыс. рабочих мест, а сумма инвестиций в экономику превысила $900 млн", - подчеркнул Жаслан Мадиев.
В Казахстане увеличат на 15% расходы бюджета на социально-трудовую сферу
99,3% предусмотренных расходов, или 6 трлн 783 млрд будет направлено на социальные выплаты гражданам. Из них 4 трлн 890 млрд тенге предусмотрено на пенсионное обеспечение, что позволит охватить 2,6 млн пенсионеров, 1 трлн 893 млрд тенге - на выплату всех пособий, что позволит охватить порядка 2,3 млн человек", - проинформировали в министерстве.
- пособие на рождение 1, 2, 3 ребенка увеличится со 149 416 до 164 350 тенге, на рождение 4 и более ребенка - с 247 716 до 272 475 тенге;
- пособие многодетным семьям, размер которого зависит от количества детей, увеличится для семей с 4 детьми с 63 030 до 69 330 тенге, с 10 детьми - со 157 280 до 173 000 тенге;
- пособие для лиц с инвалидностью I группы увеличится со 101 702 до 111 872 тенге, II группы - с 81 362 до 89 498 тенге, III группы - с 55 474 до 61 021 тенге.
По итогам 2025 года инфляция достигла 12,3%
Месячная инфляция за декабрь 2025 года составила 0,9%, Цены нв продовольственные товары выросли на 1,2%, на непродовольственные товары - на 0,7% платные услуги подорожали на 0,6%", - проинформировали в Бюро нацстатистики.
Структура ИПЦ: продовольственные товары - +13,5% непродовольственные товары - +11,1% платные услуги - +12%", - сообщили в БНС.
По итогам 2025 года тенге укрепился на 3,7%
В рамках операций зеркалирования в декабре было стерилизовано 475 млрд тенге. Всего в 2025 году в рамках операций зеркалирования продажи из ЗВР составили 7 млрд долларов США. В течение I квартала 2026 года в рамках операций зеркалирования, в целях нейтрализации прогнозной эмиссии от реализации приоритетного права, а также с учетом оставшейся неизъятой ликвидности за 2025 год на фоне существенного роста цены на золото, планируется осуществить продажу иностранной валюты на сумму в эквиваленте порядка 1,1 трлн тенге", - рассказали в пресс-службе.
ОПЕК+ договорились приостановить увеличение добычи нефти в феврале-марте 2026 года
