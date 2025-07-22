Участие полиции в выселении сирот: власти и правоохранители Алматы хранят молчание

Общественность не получила ответа на важный вопрос

Фото: polisia.kz

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Алматы. 21 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Акимат Алматы, акимат Алматинской области, департамент полиции города Алматы не ответили на вопросы информационного агентства - Акимат Алматы, акимат Алматинской области, департамент полиции города Алматы не ответили на вопросы информационного агентства Kazakhstan Today относительно приказа полиции о принудительном выселении сирот из детдома в Баганашиле, передает корреспондент агентства.





Скандальное видео, которое опубликовала в Instagram общественный деятель Аружан Саин, вызвало широкий общественный резонанс. На кадрах видно, что детей выселяли с участием большого количества полицейских, при этом полиция применяла силовые меры к воспитанникам детдома, которые отказывались уезжать.





Агентство Kazakhstan Today обратилось с запросом о том, кто отдал приказ полицейским о принудительном выселении детей из детского дома, в акиматы города Алматы и Алматинской области, а также в городской департамент полиции.





На данный момент ни один представитель пресс-служб не предоставил ответа.





Таким образом, общественность не получила ответа на важные вопросы о том, почему силы полиции принимали участие в переселении детей и согласно чьему приказу они действовали.





Также корреспондент агентства обратился за комментарием в департамент полиции Алматинской области.





Там наших сотрудников полиции не было", - заявил представитель пресс-службы департамента.





Агентство намерено направить официальные запросы в акимат Алматы и МВД и обязательно продолжит информировать читателей о дальнейшем развитии событий.





Отметим, что, согласно закону "О масс-медиа", ответ на запрос предоставляется в течение пяти рабочих дней со дня его поступления.





Ранее по поручению президента переезд воспитанников детдома из Алматы в Конаев был отменен.





Между тем управление образования Алматинской области опубликовало информацию о том, что в Конаев прибыли 39 детей из Центра адаптации несовершеннолетних города Алматы.





Все они размещены в новом здании, построенном на средства частного инвестора. Среди прибывших - исключительно воспитанники Центра адаптации, детей из детского дома нет. После административного разделения Алматинской области в 2022 году Центр адаптации был временно размещен на базе детского дома № 1 в Алматы. Переезд в новое здание осуществлен с согласия самих воспитанников и при сопровождении специалистов", - утверждают в ведомстве.





Ранее депутат мажилиса Ирина Смирнова прокомментировала журналисту информационного агентства Kazakhstan Today принудительное выселение воспитанников из детского дома в Баганашиле.





Сегодня мы стали свидетелями нарушения прав детей. Дети, которых силой старались перевезти из их дома, так как они дети-сироты, из детского дома в совершенно другое здание. И чиновники, таким образом, не понимают, что детский дом является домом этих детей в самом высоком смысле этого слова. И вот так вот волюнтаристски, административно решать вопрос - это незаконно. Мы сегодня увидели нарушение прав детей в том, что выселением детей занималась полиция. Это неприемлемо. Полиция превысила свои полномочия. Полиция должна заниматься защитой прав любого человека в нашей стране. Здесь же полицейские в нарушение их функциональных обязанностей были направлены на выселение, физическое выселение. Насилие в отношении детей", - заявила Ирина Смирнова.





Напомним, в начале года в Алматы разгорелся скандал на фоне заявления властей, что воспитанников из Алматинского областного детского дома № 1, расположенного в Баганашиле в Алматы, планируют переселить в новый дом, который строится близ Конаева. В управлении образования Алматинской области заявили, что здание детского дома устарело и его капитальный ремонт нецелесообразен, поскольку потребует значительных финансовых вложений.





Сироты призывали власти оставить их в Алматы. Видеообращение детей опубликовано в социальных сетях.





Общественники выражали беспокойство, что лакомый кусок земли может попасть под коммерческую застройку. В некоторых СМИ даже называли предполагаемых застройщиков и заинтересованных в приобретении территории детского дома.





По данным активистов, причиной переселения может быть продажа этой земли под строительство элитного жилья, сообщает издание ZTB NEWS





Кроме того, жители города задавались вопросом, действительно ли здание детдома находится в таком плачевном состоянии и настолько ли оно непригодно для проживания.





Позже детский омбудсмен Динара Закиева сообщила , что дети, проживающие в областном детском доме № 1 в Баганашиле, все-таки останутся в этом же здании. Она пояснила, что воспитанники, уже обучающиеся в городе, продолжат учебу в привычной среде, а вновь принятые дети будут размещаться в Конаеве.





11 июля 2025 года в акимате Алматинской области сообщили , что переселение детей из детского дома № 1 в Конаев все-таки состоится. На основании постановления акима Алматинской области от 9 июля 2025 года № 207 и приказа управления образования от 10 июля 2025 года № 494-н начата работа по поэтапному переселению воспитанников в новый детский дом на 180 мест.





В первую очередь будут переселены 44 ребенка - учащиеся 1-4-х классов. Перевод старших воспитанников будет осуществлен поэтапно, с учетом обеспечения стабильного образовательного процесса и социальной адаптации", - пояснили в пресс-службе.





Всего, по данным ведомства, в учреждении воспитывается 171 ребенок, из них 125 - дети-сироты, 46 - дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. В штате работают 85 сотрудников, в том числе 42 педагогических работника.





Комментируя переселение детей, в облакимате сослались на то, что здание, построенное в 1963 году, признано непригодным для дальнейшей эксплуатации.





По результатам технического обследования, проведенного ТОО "Астана Кұрылыс Сервис" в 2024 году, в несущих конструкциях выявлены трещины, а инженерные сети - системы отопления и водоснабжения - полностью изношены и не подлежат восстановлению. Объект не соответствует санитарным, противопожарным и строительным требованиям", - заявили в акимате.





Решением перевести воспитанников Алматинского детского дома в Конаев возмутился депутат мажилиса Бакытжан Базарбек.





Вы же обещали, что не будете трогать детей! Не прошло и трех месяцев с тех пор, как чиновники Алматинской области заверили, что детей из детского дома в Баганашиле Бостандыкского района Алматы не будут переселять. Однако теперь выходит приказ управления образования Алматинской области №494 от 10 июля 2025 года "Об изменении местонахождения КГУ "Областной центр поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах". Согласно приказу, областной центр из Баганашила переносится в город Конаев", - написал депутат на своей странице в соцсетях.





Депутат также выразил обеспокоенность, что земельный участок в Баганашиле, на котором располагается детдом № 1, попадет в частные руки и его "застроят... элитными таунхаусами и коттеджами с видом на горы".





Я жду официальных разъяснений! Я требую пояснения от акимата Алматинской области и лично от акима!" - возмутился мажилисмен.



