Полиция превысила полномочия - депутат жестко раскритиковала принудительное выселение воспитанников из детдома в Баганашиле

Фото: скриншот из видео в соцсетях

Рассказать друзьям

Алматы. 21 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Ирина Смирнова прокомментировала журналисту информационного агентства - Депутат мажилиса Ирина Смирнова прокомментировала журналисту информационного агентства Kazakhstan Today принудительное выселение воспитанников из детского дома в Баганашиле, передает корреспондент агентства.





Сегодня мы стали свидетелями нарушения прав детей. Дети, которых силой старались перевезти из их дома, так как они дети-сироты, из детского дома в совершенно другое здание. И чиновники, таким образом, не понимают, что детский дом является домом этих детей в самом высоком смысле этого слова. И вот так вот волюнтаристски, административно решать вопрос - это незаконно. Мы сегодня увидели нарушение прав детей в том, что выселением детей занималась полиция. Это неприемлемо. Полиция превысила свои полномочия. Полиция должна заниматься защитой прав любого человека в нашей стране. Здесь же полицейские в нарушение их функциональных обязанностей были направлены на выселение, физическое выселение. Насилие в отношении детей", - заявила Ирина Смирнова.





Депутат подчеркнула, что с этим вопросом надо очень серьезно разбираться.





Потому что такое отношение, которое сегодня увидели, оно чревато очень серьезными последствиями. Кроме того, здесь мы увидели несостоятельность государственных органов. Начиная от акимата Алматинской области, Алматы, Министерства просвещения в лице Комитета по защите прав детей, которые не исполнили свои непосредственные обязанности. И многих других, тех, кто должны защищать права детей. Сегодня мы увидели несостоятельность директора детского дома, которая должна оставить свое место. Именно директор детского дома должен стоять на защите прав детей. Сегодня при выселении детей не было никаких психологических служб поддержки детей. Не было попечительского совета детского дома. Не было никого. Детей оставили наедине с полицейскими. И полицейские выполнили свою роль не как долг, а как насилие. Это просто было преступление. Поэтому прозвучавшее предупреждение президента о том, что нужно прекратить это выселение и обеспечить возможность детей дальше продолжать жить в том месте, где они жили, после ремонта детского дома, наконец-то поставило точку. Точку в этом вопросе, но не точку в вопросах взаимоотношения государственных органов и граждан нашей страны. В этом случае сегодня мы увидели вот это вот средоточие проблем, которое возникло в обществе", - отметила он.





Как подчеркнула Смирнова, над этим необходимо работать.





Президент как раз таки сказал о том, что надо разобраться во всей этой ситуации. И каждый должен понести ответственность за то, что сегодня произошло. Я рада, что дети остались на своем месте, в своем родном доме. Сироты - это та часть общества, которая должна быть полностью защищена государством. Опекуном сирот является государство. И вот сегодня голос президента как раз таки и защитил сирот как государство", - добавила депутат.





Смирнова заявила, что "министр внутренних дел должен очень серьезно разобраться в этом вопросе, еще раз определиться с функциональными обязанностями полицейских, чтобы они не превращались в "полицаев", а чтобы они были именно защитниками своего народа".





Сегодня мы должны ставить вопрос о Комитете по защите прав детей, который входит в ведомство Министерства просвещения. Комитет по защите прав детей не выполняет свои функции. Уже длительное время общественность требует разобраться с этим вопросом и вывести комитет из подчинения Министерства просвещения. Он должен быть отдельной структурой, которая не подчиняется Министерству просвещения. Это должна быть самостоятельная, нейтральная, независимая структура, которая реально выступает в защиту прав детей в любой ситуации. Сегодня мы не услышали голоса омбудсмена по правам человека. Это институциональная структура, которая работает за счет бюджета страны и создана президентом для защиты прав людей. Имеются институциональные представители во всех регионах. Не было ни алматинского представителя, ни представителя центрального офиса омбудсмена по правам человека в нашей стране. И практически всегда, в последнее время в том числе, омбудсмен по правам человека, его офис, он сохраняет молчаливое согласие с самыми разными нарушениями прав человека. Надо подумать о том, соответствует ли данный офис тем задачам, которые поставлены перед ним народом и президентом", - сообщила депутат.





Также она высказалась о национальном научно-практическом институте благополучия детей "Өркен".





В структуре Министерства просвещения есть научный учебный институт "Өркен". Он занимается вопросом благополучия детей. Сегодня не было слышно и его голоса. Руководитель этого института совсем недавно был отстранен из-за мошеннических схем. Если данный институт может позволять себе мошеннические схемы и воровство, не защищает права детей, то с этим институтом тоже нужно прощаться и расформировать его. Этот случай показал, что при красивых словах о том, что у нас счастливое и безопасное детство, на самом деле есть очень много проблем, которые требуют своего решения", - отметила Смирнова.





Кроме того, ссылаясь на свой пост в Сети, депутат заявила, что "аким Алматинской области должен вообще уйти в отставку".





Очень много проблем в Алматинской области вообще в целом, данный факт, когда детей силой стараются с одного места перевести в другое без оснований, без всяких, собственно говоря, не разобравшись, не поддерживая этот процесс полностью институционально, аким Алматинской области расписался в своем бессилии и отсутствии своей государственности. Поэтому он должен оставить свою должность", - добавила она.





Ранее на видео , которое опубликовала в Instagram общественный деятель Аружан Саин, видно, что детей выселяли с участием большого количества полицейских, при этом полиция применяла силовые меры к воспитанникам детдома, которые отказывались уезжать.





Так выглядит "добровольное переселение"? Любые действия в отношении детей без их согласия - нарушение как Конвенции ООН, так и законов Казахстана", - заявила Саин.





Сегодня по поручению президента переезд воспитанников детдома из Алматы в Конаев был отменен





Напомним, в начале года в Алматы разгорелся скандал на фоне заявления властей, что воспитанников из Алматинского областного детского дома № 1, расположенного в Баганашиле в Алматы, планируют переселить в новый дом, который строится близ Конаева. В управлении образования Алматинской области заявили, что здание детского дома устарело и его капитальный ремонт нецелесообразен, поскольку потребует значительных финансовых вложений.





Сироты призывали власти оставить их в Алматы. Видеообращение детей опубликовано в социальных сетях.





Общественники выражали беспокойство, что лакомый кусок земли может попасть под коммерческую застройку. В некоторых СМИ даже называли предполагаемых застройщиков и заинтересованных в приобретении территории детского дома.





По данным активистов, причиной переселения может быть продажа этой земли под строительство элитного жилья, сообщает издание ZTB NEWS





Кроме того, жители города задавались вопросом, действительно ли здание детдома находится в таком плачевном состоянии и настолько ли оно непригодно для проживания.





Позже детский омбудсмен Динара Закиева сообщила , что дети, проживающие в областном детском доме № 1 в Баганашиле, все-таки останутся в этом же здании. Она пояснила, что воспитанники, уже обучающиеся в городе, продолжат учебу в привычной среде, а вновь принятые дети будут размещаться в Конаеве.





11 июля 2025 года в акимате Алматинской области сообщили , что переселение детей из детского дома № 1 в Конаев все-таки состоится. На основании постановления акима Алматинской области от 9 июля 2025 года № 207 и приказа управления образования от 10 июля 2025 года № 494-н начата работа по поэтапному переселению воспитанников в новый детский дом на 180 мест.





В первую очередь будут переселены 44 ребенка - учащиеся 1-4-х классов. Перевод старших воспитанников будет осуществлен поэтапно, с учетом обеспечения стабильного образовательного процесса и социальной адаптации", - пояснили в пресс-службе.





Всего, по данным ведомства, в учреждении воспитывается 171 ребенок, из них 125 - дети-сироты, 46 - дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. В штате работают 85 сотрудников, в том числе 42 педагогических работника.





Комментируя переселение детей, в облакимате сослались на то, что здание, построенное в 1963 году, признано непригодным для дальнейшей эксплуатации.





По результатам технического обследования, проведенного ТОО "Астанақұрылыссервис" в 2024 году, в несущих конструкциях выявлены трещины, а инженерные сети - системы отопления и водоснабжения - полностью изношены и не подлежат восстановлению. Объект не соответствует санитарным, противопожарным и строительным требованиям", - заявили в акимате.





Решением перевести воспитанников Алматинского детского дома в Конаев возмутился депутат мажилиса Бакытжан Базарбек.





Вы же обещали, что не будете трогать детей! Не прошло и трех месяцев с тех пор, как чиновники Алматинской области заверили, что детей из детского дома в Баганашиле Бостандыкского района Алматы не будут переселять. Однако теперь выходит приказ управления образования Алматинской области №494 от 10 июля 2025 года "Об изменении местонахождения КГУ "Областной центр поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах". Согласно приказу, областной центр из Баганашила переносится в город Конаев", - написал депутат на своей странице в соцсетях.





Депутат также выразил обеспокоенность, что земельный участок в Баганашиле, на котором располагается детдом № 1, попадет в частные руки и его "застроят... элитными таунхаусами и коттеджами с видом на горы".





Я жду официальных разъяснений! Я требую пояснения от акимата Алматинской области и лично от акима!" - возмутился мажилисмен.





Агентство Kazakhstan Today постоянно освещает ситуацию с детским домом "Баганашил" и обязательно продолжит информировать читателей о дальнейшем развитии событий.