Нам не нужен газон, нам нужны деревья - алматинцы пожаловались на уничтожение зеленых насаждений в палисаднике многоэтажки

Техника ломает ветки здоровых деревьев, проезжает по молодняку, который жители сами сажали и поливали все лето, утверждают алматинцы

Фото: Kazakhstan Today

Рассказать друзьям

Алматы. 22 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Жители Алмалинского района города Алматы пожаловались на уничтожение зеленых насаждений в палисаднике многоэтажки, расположенной по улице Богенбай батыра, 300, передает корреспондент агентства.





В редакцию информационного агентства Kazakhstan Today обратились жители одного из домов Алмалинского района. Алматинцы пожаловались на уничтожение молодых деревьев на огороженной территории у многоэтажки.





Сегодня утром услышала шум, выглянула в палисадник - там спецтехника работает. На возмущение жителей рабочие заявили, что это работы по благоустройству. Документы разрешающие не показали. На заборе натянули паспорт объекта. Техника готовит грунт под посадку газона. Но окна части квартир выходят на мусорку. Это запахи, виды, там постоянно собираются бомжи. Нам не нужен газон, нам нужны деревья, чтобы как-то отгородиться от такого соседства. Техника ломает ветки здоровых деревьев, проезжает по молодняку, который жители сами сажали и поливали все лето. Плюс к этому, за чей счет банкет? Кто будет оплачивать капельный полив этого газона?" - задается вопросом одна из местных жительниц.





Фото: Kazakhstan Today





Стоит отметить, что согласно паспорту объекта, заказчиком является аппарат акима Алмалинского района города Алматы, подрядчиком - ТОО "Get Target".





Агентство Kazakhstan Today обратилось за комментарием в акимат города Алматы.





Напомним, Алматы на протяжении многих десятилетий считается жемчужиной Казахстана. Уникальным городом с богатой историей, архитектурой и активной культурной жизнью. Но больше всего южная столица известна своими садами и аллеями. На зеленый город ежегодно приезжают посмотреть сотни туристов.





Однако экологическая ситуация в мегаполисе остается одной из самых главных проблем. Недавно Алматы в очередной раз попал в список городов с самым грязным воздухом.





Между тем в СМИ периодически появляются сообщения о незаконной вырубке или варварской обрезке деревьев.





В частности, в январе стало известно, что в Алматы незаконно вырубили полувековые дубы. Тогда было возбуждено уголовное дело. Также прошлым летом в городе неизвестные срубили и повредили деревья вдоль Малой Алматинки.





Весной 2024 года алматинцы заявили о варварской обрезке деревьев в Центральном парке отдыха. Экологическое общество Алматы и горожане потребовали от акимата остановить обрезку, уродующую деревья.





По словам неравнодушных горожан, проводимые работы в парке превращают здоровые деревья "в высокие уродливые больные столбы-обрубки".





Этой весной обрезка зеленый веток деревьев вновь вызвала возмущение общественности. Как сообщили в Экологическом обществе, обрезка идет по всему городу, но в лидерах, как всегда, Ауэзовский и Алмалинский районы.





К сожалению, с 2008 года по настоящее время существует количественный план по обрезке, тендерный план освоения бюджетных средств, который прописывают не по факту наличия сухих ветвей, а просто берут любые цифры "с потолка", чтобы обрезать без разбору. Осложняет проблему отсутствие законодательного требования получения разрешения на обрезку, отмененное в 2018 году", - отмечают в обществе.





Общественники заявили, что обрезка здоровых ветвей и крон приводит к гибели насаждений.





По мнению специалистов, безграмотное озеленение и массовая обрезка деревьев усугубляют экологию Алматы. Об этом еще в 2013 году в интервью газете "Мегаполис" заявила заведующая лабораторией экологической морфологии растений Института ботаники и фитоинтродукции МОН РК доктор биологических наук Ирина Кокорева.





Но вы посмотрите, что с ними вытворяют. Что ни дерево, то пальма. Отпиливают ветви снизу - и остается изуродованная крона, от которой мало толку. Особенно нельзя так вольно обращаться с дубом. Ведь мало веток - мало листьев. А именно в них происходит фотосинтез и образуются органические вещества для питания растения. Срезая ветви, мы обрекаем его на голодную смерть. А себя лишаем хорошей порции кислорода, которого и так в загазованном воздухе меньше нормы", - подчеркнула специалист.





В 2011 году председатель экосоюза "Табигат" Мэлс Елеусизов на пресс-конференции высказался о вырубке зеленых насаждений. По его мнению, вырубка деревьев в Алматы стала бизнесом для чиновников.





В информациях Kazakhstan Today также неоднократно подчеркивалось, что существенное влияние на улучшение экологии Алматы окажет массовая высадка деревьев и других насаждений. Однако общественники продолжают сообщать об уничтожении деревьев.





При этом, по словам алматинцев, при компенсационных посадках вместо уничтоженных насаждений высаживаются "чахлые, безжизненные прутики".