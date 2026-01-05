Авиарейсы задерживаются из-за непогоды в Астане и Алматы

Рассказать друзьям

Астана. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - Что ожидает казахстанцев в январе 2026 года, читайте в материале агентства KAZAKHSTAN TODAY.





Налоговый кодекс





Depositphotos





С 1 января 2026 года вводится в действие новый Налоговый кодекс. Кодекс предусматривает масштабное упрощение налогового администрирования: на 30% сокращается объем налоговой отчетности, на 20% уменьшается количество налогов, оптимизируются льготы и сборы. Существенные изменения коснулись всех ключевых направлений - от корпоративного и индивидуального подоходного налогов до стимулирования инвестиций и перераспределения налоговой нагрузки.





Также установлена новая базовая ставка налога на добавленную стоимость - 16%. Для медикаментов и медицинских услуг установлена пониженная ставка НДС - 5% с 2026 года и 10% с 2027 года.





Кроме того, освобождаются от уплаты НДС услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования, лечения орфанных и социально значимых заболеваний по перечню, определяемому правительством, услуги по изданию книг в печатном виде, археологические работы.





Для реализации периодических печатных изданий установлена пониженная ставка НДС - 10%. Снижен порог обязательной регистрации по НДС до 10 тысяч МРП (40 млн тенге).





От индивидуального подоходного налога освобождаются пенсионные выплаты из ЕНПФ. Транспортный налог снижен для автомобилей старше 10 лет. Увеличен социальный налоговый вычет для лиц с инвалидностью - с 882 до 5000 МРП. Сокращено количество налогов: упраздняется единый земельный налог, по отдельным платам сокращено число ставок и сборов. Оптимизированы специальные налоговые режимы - теперь их всего три: для самозанятых, на основе упрощенной декларации и для фермерских хозяйств. Самозанятые смогут рассчитывать и уплачивать платежи через мобильное приложение.





Корпоративный подоходный налог сохраняется на уровне 20%, однако вводятся дифференцированные ставки: 25% - для банков и игорного бизнеса, 5% - для организаций социальной сферы в 2026 году с повышением до 10% в 2027 году. Для сельхозпроизводителей ставка остается льготной - 3%.





Для стимулирования фондового рынка сохраняются налоговые льготы по дивидендам, выплачиваемым по биржевым ценным бумагам. До 2031 года от КПН освобождаются доходы от ценных бумаг, выпущенных холдингом "Байтерек". Дополнительно предусмотрены преференции для переработки полезных ископаемых и геологоразведки, включая нулевую ставку налога на добычу полезных ископаемых на 5 лет для новых малорентабельных участков.





Также вводятся прогрессивные ставки ИПН.





Повышенная ставка 15% будет применяться к совокупным доходам граждан, превышающим 8500 МРП в год. Аналогичная ставка вводится для дивидендов и доходов предпринимателей, превышающих размер 230 000 МРП в год. Для фермеров с учетом сохранения льготы - 70% налог на доходы свыше данного предела составит 4,5%.





Помимо этого, введено повышенное налогообложение для физических лиц акцизом 10% на дорогостоящую продукцию: автомобили стоимостью свыше 75 млн тенге, суда - свыше 100 млн тенге, алкоголь - свыше 0,5 млн тенге за литр, сигары - свыше 10 тысяч тенге за штуку. Также повышается налог на имущество, если совокупная стоимость объектов недвижимости превышает 450 млн тенге.





Существенно меняются подходы в налоговом администрировании. Камеральный контроль будет носить предупредительный характер. Упрощаются процедуры взыскания налоговой задолженности, предоставления отсрочки и рассрочки. При незначительных суммах задолженности не будут блокироваться счета бизнеса. Уведомления и меры будут применяться поэтапно в зависимости от суммы долга.





С 2026 года вводится новый порядок постановки на регистрационный учет по НДС





Согласно новому Налоговому кодексу, постановка на учет по НДС будет осуществляться в трех формах:





добровольная - по желанию, до достижения порога оборота;

обязательная - при превышении годового оборота 10 000 МРП (около 43 млн тенге);

условная - для иностранных компаний, оказывающих электронные услуги или осуществляющих онлайн-продажи казахстанским потребителям.





Постановке на учет по НДС не подлежат:





государственные учреждения;

филиалы;

лица, занимающиеся частной практикой (адвокаты, нотариусы, медиаторы, судебные исполнители);

физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями;

налогоплательщики, применяющие специальные налоговые режимы (СНР).





Предельный годовой оборот для применения СНР по упрощенной декларации составляет 600 000 МРП (2,6 млрд тенге).





Это позволит субъектам малого бизнеса работать по упрощенной системе без постановки на учет по НДС.





Обязательная постановка на учет по НДС предусмотрена только для налогоплательщиков, работающих по общеустановленному режиму налогообложения.





С 2026 года налогоплательщики, применяющие специальные налоговые режимы, не смогут быть плательщиками НДС. Чтобы сохранить этот статус, им необходимо перейти на общий порядок налогообложения с 1 января 2026 года.





Уведомление о выбранном режиме представляется до 1 марта 2026 года.





Тем, кто останется на упрощенном режиме, рекомендуется сняться с учета по НДС до конца 2025 года и подать декларацию по форме 300.00 за IV квартал 2025 года не позднее 16 февраля 2026 года.





Отмечается, что все заявления по вопросам регистрации и снятия с учета по НДС можно подать в электронном виде через "Кабинет налогоплательщика" или портал eGov.kz.





Ряд изменений в налогообложении имущества предусмотрен с 1 января 2026 года.





При исчислении налога на транспортные средства по легковым автомобилям со сроком эксплуатации от 10 до 20 лет применяется поправочный коэффициент 0,7, свыше 20 лет - 0,5. Учитывая, что налог уплачивается по итогам года, соответственно, сумма налога с учетом понижающих коэффициентов будет исчислена за 2026 год в 2027 году. Исключены ставки для легковых автомобилей с объемом двигателя свыше 3000 кубических сантиметров, произведенных (изготовленных или собранных) в Республике Казахстан после 31 декабря 2013 года или ввезенных на территорию Республики Казахстан после 31 декабря 2013 года.





От уплаты налога на транспортные средства освобождаются крестьянские фермерские хозяйства, дополнительно к другим льготам. Налог исключается на одно легковое моторное транспортное средство с платформой для грузов и кабиной водителя, отделенной от грузового отсека жесткой стационарной перегородкой, (автомобили-пикапы) на одно крестьянское или фермерское хозяйство.





Исключена норма по отнесению категорий транспортных средств в зависимости от вида транспортного средства (пикапы, джипы, лимузины, фургоны) с уточнением определения категории транспортных средств в зависимости от указанной в свидетельстве о регистрации транспортных средств категории право на управление транспортным средством (А.В.С.D).





Также внесены следующие изменения:





В целях сокращения форм налоговой отчетности исключено обязательство по представлению расчета текущих платежей по налогу на транспортные средства и земельному налогу (налоговая отчетность). С 2026 года налогоплательщик будет представлять только годовую декларацию и, соответственно, разово производить уплату по итогам года.





Отменяется обязательство по представлению расчета текущих платежей по налогу на имущество, если годовая сумма налога не превышает 1 млн тенге. Если такая сумма будет менее 1 млн тенге, налогоплательщик, так же, как по земельному налогу и налогу на транспортные средства, будет представлять только декларацию и, соответственно, производить уплату по итогам года.





Вводится норма, согласно которой при изменении границ населенных пунктов земельный налог на земли сельскохозяйственного назначения, перешедшие в черту населенных пунктов, будет исчисляться по ставкам для земель сельхозназначения, при условии использования таких участков в сельскохозяйственных целях.





Увеличены ставки оплаты за пользование земельными участками по участку недр, предоставленному на основании лицензии на разведку или добычу твердых полезных ископаемых.





По земельным участкам сельскохозяйственного назначения, не используемым по назначению или используемым с нарушением законодательства Республики Казахстан увеличена ставка по земельному налогу и плате за пользование земельными участками в 2 раза.





Увеличены ставки платы за выбросы, сбросы загрязняющих веществ от стационарных источников и за захоронение отходов производства и потребления объектов первой категории, за исключением объектов жизнеобеспечения.





Исключены из Налогового кодекса плата за пользование лицензиями на занятие отдельными видами деятельности, 7 видов государственной пошлины и 6 видов сборов.





С 5 января 2026 года стартует акция "Народный бухгалтер"





Depositphotos





Акцию запустили в целях поддержки предпринимателей и повышения качества ведения бухгалтерского и налогового учета.





По данным КГД, акция начнется 5 января 2026 года и продлится до 30 июня 2026 года.





Народный бухгалтер" - это бесплатная консультативная помощь для индивидуальных предпринимателей и субъектов малого бизнеса. Предприниматели смогут получить понятные и практические разъяснения по вопросам бухгалтерского учета, налоговой отчетности и работы в информационных системах.





Основной формат - офлайн-прием на базе управлений государственных доходов в городах и областных центрах. График работы в первые месяцы январь-февраль 2026 года консультации 3 раза в неделю (понедельник, среда, пятница) с 10.00 до 13.00. С марта 2026 года консультации 2 раза в неделю.





Места приема будут обозначены специальными вывесками "Народный бухгалтер", с указанием графика работы и адреса. В рамках акции консультации будут проводить профессиональные бухгалтеры и аудиторы, представители профессиональных бухгалтерских объединений и для разъяснения норм законодательства наиболее опытные сотрудники органов государственных доходов.





В Астане, Алматы и Шымкенте планируется определить отдельные места проведения консультаций, при возможности во всех районах города. В регионах консультации будут организованы на районном уровне, при необходимости - с выездами специалистов.





Также предусмотрены видеоконсультации и телефонная связь между районными и городскими управлениями в часы приема.





Помимо очных консультаций, предпринимателям будут доступны: онлайн-консультации через официальные ресурсы, вебинары (онлайн и офлайн), тематические консультационные сессии в отчетные периоды.





Взносы в ОСМС повысят с 2026 года





Depositphotos





С января 2026 года устанавливается новый верхний предел базы для исчисления взносов: для работодателей - 40 минимальных заработных плат, для работников - 20 МЗП. Изменения затронут около 9% (более 500 тысяч) работников с высоким уровнем дохода.





Кроме того, дополнительно предусмотрено поэтапное увеличение ставок взносов государства на ОСМС: с 2,2% в 2027 году до 4,7% в 2037 году, это должно "обеспечить долгосрочную стабильность финансирования".





С 1 января 2026 года в Казахстане вступает в силу обновленный перечень социально значимых заболеваний





Минздрав изменил перечень социально значимых заболеваний. В него включены 11 заболеваний: туберкулез, ВИЧ, хронические вирусные гепатиты и цирроз печени, злокачественные новообразования, психические, поведенческие расстройства, острый инфаркт миокарда, орфанные заболевания, дегенеративные болезни нервной системы, демиелинизирующие болезни центральной нервной системы, эпилепсия, цереброваскулярные болезни.





Из списка были исключены системные поражения соединительной ткани, ревматизм, сахарный диабет и детский церебральный паралич, что вызвало обеспокоенность в обществе.





В Минздраве сообщили, что исключенные заболевания теперь будут лечиться в рамках ОСМС.





Таким образом, с 1 января 2026 года в пакет обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) включены:





• сахарный диабет;





• детский церебральный паралич;





• системные поражения соединительной ткани;





• ревматизм.





При этом объем медицинской помощи не сокращается - изменяется только источник финансирования. Все застрахованные пациенты продолжают получать лечение, консультации и лекарства бесплатно в рамках системы ОСМС.





Первичная диагностика всех социально значимых заболеваний будет проводиться в рамках ГОБМП независимо от страхового статуса. Ранее это касалось только пациентов с ВИЧ-инфекцией и туберкулезом.





Государство, как и прежде, сохраняет все гарантии в отношении льготных категорий граждан: детей, беременных женщин, пенсионеров, студентов, лиц с инвалидностью, безработных и других (...) Обновление перечня социально значимых заболеваний - это не сокращение помощи, а усовершенствование механизмов финансирования и усиление гарантий для наиболее уязвимых пациентов", - отметили в Минздраве.





Национальный каталог товаров









Применение Национального каталога станет обязательным с 1 января 2026 года. Система интегрируется с ключевыми государственными и коммерческими системами - госпланирование, таможенная система, ЭСФ, ретейлеры, ОФД, ККМ, товароучетные системы и электронные торговые площадки. Благодаря этому бизнес сможет автоматически выгружать и обновлять товарные карточки, участвовать в закупках и получать меры господдержки.





По данным Минфина, инициатива направлена на устранение дублирования справочников и создание единого цифрового эталона для товаров в таких сферах, как торговля, таможня, госзакупки, планирование и исполнение бюджета. Каталог позволит отслеживать товар от производителя до конечного потребителя, контролировать срок годности и бороться с контрафактом.





С января 2026 года вводится мораторий на создание новых информационных систем вне QazTech









С июля прошлого года в промышленную эксплуатацию введена национальная цифровая платформа QazTech. Для масштабирования платформы с января 2026 года вводится мораторий на создание новых информационных систем вне QazTech, за исключением случаев, когда разработку невозможно реализовать на платформе.





Отдых в январе









В январе казахстанцев при пятидневной рабочей неделе ждет 12 выходных и 19 рабочих дней. А при шестидневной рабочей неделе - 7 дней отдыха и 24 рабочих дня.





1 и 2 января - праздничные выходные в честь Нового года;

выходные в честь Нового года; 3 и 4 января - выходные дни;

5 и 6 января - рабочие дни;

7 января - выходной день в связи с празднованием Рождества.





Школьник находятся на зимних каникулах - с 29 декабря 2025 года по 7 января 2026 года включительно.





Запрет на вывоз ГСМ





Запрет на вывоз бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов автомобильным и железнодорожным транспортном вводится сроком на полгода: с 20 ноября 2025 года по 20 мая 2026 года. Запрет касается в том числе вывоза в страны ЕАЭС.





Также вводится запрет с 1 января 2026 года по 30 июня 2026 года на вывоз с территории РК за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза легких дистиллятов, авиакеросинов и дизельного топлива, газойлей, толуола, ксилола и битума нефтяного.





Повышение пенсий и пособий









Законом о республиканском бюджете на 2026-2028 годы предусмотрено повышение с 1 января 2026 года всех видов государственных пособий, базовой и солидарной пенсий на 10% в соответствии с прогнозным уровнем инфляции, определяемым Национальным банком РК, сообщили в пресс-службе Министерства труда и соцзащиты населения РК.





Кроме того, начиная с 2023 года в течение пяти лет осуществляется ежегодное поэтапное повышение минимальной базовой пенсии до 70% от величины прожиточного минимума, максимальной - до 120%.





С 1 января 2026 года минимальный размер базовой пенсии составит: 35 596 тенге (70% от прожиточного минимума), максимальный размер будет повышен со 110 до 118% от прожиточного минимума, что составляет 60 005 тенге.





Кроме того, планируется увеличение пособий:





- пособие на рождение 1, 2, 3 ребенка увеличится со 149 416 до 164 350 тенге, на рождение 4 и более ребенка - с 247 716 до 272 475 тенге;





- пособие многодетным семьям, размер которого зависит от количества детей, увеличится для семей с 4 детьми с 63 030 до 69 330 тенге, с 10 детьми - со 157 280 до 173 000 тенге;





- пособие для лиц с инвалидностью I группы увеличится со 101 702 до 111 872 тенге, II группы - с 81 362 до 89 498 тенге, III группы - с 55 474 до 61 021 тенге.





Также на 10% будут увеличены выплаты по потере кормильца и утрате трудоспособности из Государственного фонда социального страхования (ГФСС). Данные выплаты осуществляются участникам системы обязательного социального страхования дополнительно к государственным пособиям из бюджета.





Размеры выплат индивидуальны и зависят от: среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 2 года, коэффициентов утраты трудоспособности, количества иждивенцев, стажа участия в системе обязательного социального страхования и замещения дохода.





В Казахстане с 2026 года договоры на подачу поливной воды будут заключаться в электронном формате





В целях борьбы с черным рынком воды с 1 января 2026 года договоры между РГП "Казводхоз" и водопользователями по подаче поливной воды будут заключаться исключительно в онлайн-формате.





С 1 января 2026 года доходы физлиц будут рассчитываться налоговиками по-новому









Правила будут действовать в отношении физлиц, не состоящих на регистрационном учете в качестве индивидуального предпринимателя, лиц, занимающихся частной практикой, а также в случаях нарушения порядка ведения учета, или утраты (уничтожения) учетной документации.





Органы госдоходов будут применять следующие виды косвенного метода определения дохода физического лица: метод прироста стоимости активов, метод учета затрат и метод учета движения средств на банковских счетах.





Для ведения расчетов органы госдоходов будут использовать следующие сведения:





об остатках и движении денег на банковских счетах физического лица, о предоставленных кредитах физическому лицу и расходов на погашение вознаграждения по ипотечным жилищным займам;

об имуществе, находящемся на территории Казахстана, о расходах на медицину и образование, по сделкам и договорам физических лиц, в том числе договорам страхования, сделках физических лиц с ценными бумагами, биржевыми товарами и об отчислениях и выплатах по социальным платежам;

об имуществе, находящемся в иностранном государстве, в том числе с льготным налогообложением;

из форм налоговой отчетности, представленные физическими и юридическими лицами;

полученные по результатам форм налогового и таможенного контроля и др.





В случае, если доходы физлица, отраженные в налоговой отчетности, не соответствуют его расходам, произведенным на личное потребление, в том числе на приобретение имущества, органы государственных доходов определяют доход и налог на основе произведенных им расходов с учетом доходов прошлых периодов. При отсутствии у физического лица документов, подтверждающих стоимость активов, в том числе объектов незавершенного строительства, транспортных средств, земельных участков, нематериальных активов, инвестиционной недвижимости и иного имущества в доход данного физического лица включается рыночная стоимость указанного актива.





С 1 января 2026 года вводится новый критерий контроля мобильных переводов





Depositphotos





Нововведением является введение порога для отнесения операций на банковских счетах физических лиц к операциям, имеющим признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности. Ранее критерий основывался исключительно на количестве поступлений - от 100 и более разных лиц в течение трех последовательных календарных месяцев.





Теперь вводится дополнительное условие: итоговая сумма поступлений за аналогичный период должна превышать 12-кратный размер минимальной заработной платы, действующей на 1 января соответствующего финансового года.





Таким образом, к критериям относятся получение одним физическим лицом в течение каждого из трех последовательных календарных месяцев от ста и более разных лиц денег на банковский(-ие) счет(-а) физического лица, не предназначенный для осуществления предпринимательской деятельности, итоговая сумма которых за указанный период превышает 12-кратный размер минимальной заработной платы, установленный законом о республиканском бюджете и действующий на 1 января соответствующего финансового года", - пояснили в КГД.





Контроль за банкоматами ужесточат в Казахстане





Depositphotos





С 1 января 2026 года банки обязаны хранить записи с видеокамер банкоматов не менее 180 дней, что позволит установить участников подозрительных операций.





Кроме того, банковские данные казахстанцев будут передавать в КГД.





Критерием отнесения операции к имеющей признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности является получение одним физлицом в течение каждого из трех последовательных календарных месяцев от ста и более разных лиц денег на банковский счет, не предназначенный для ведения бизнеса, итоговая сумма которых за итоговый период превышает 12-кратный размер МЗП, не предназначенный для осуществления предпринимательской деятельности.





Тарифы на электроэнергию в Казахстане намерены заморозить на семь лет





Depositphotos





Министерство энергетики Казахстана разработало проект приказа "Об утверждении предельных тарифов на электрическую энергию". Приказом предусмотрено утверждение предельных тарифов на электрическую энергию на 2026-2032 годы на уровне предельных тарифов на электрическую энергию 2025 года. Срок ввода в действие утвержденных тарифов - 1 января 2026 года.





Напомним, что до конца I квартала 2026 года повышение коммунальных тарифов для всех групп потребителей приостановлено.





В Казахстане утвердили ставки акцизов на бензин и дизтопливо





Depositphotos





Постановлением правительства Республики Казахстан от 5 декабря 2025 года № 1049 утверждены ставки акцизов на бензин (за исключением авиационного), дизельное топливо, газохол, бензанол, нефрас, смесь легких углеводородов и экологическое топливо. Постановление вводится в действие с 1 января 2026 года.





Оптовая реализация производителями бензина (за исключением авиационного), дизельного топлива, газохола, бензанола, нефраса, смеси легких углеводородов и экологического топлива собственного производства:





бензин - 38 134 тенге за тонну;





дизельное топливо - 35 726 тенге за тонну;





газохол, бензанол, нефрас, смесь легких углеводородов и экологическое топливо - 38 134 тенге за тонну.





Розничная реализация производителями бензина (за исключением авиационного), дизельного топлива, газохола, бензанола, нефраса, смеси легких углеводородов и экологического топлива, использование на собственные производственные нужды:





бензин - 38 634 тенге за тонну;





дизельное топливо - 35 726 тенге за тонну;





газохол, бензанол, нефрас, смесь легких углеводородов и экологическое топливо - 38 634 тенге за тонну.





Импорт





бензин - 38 134 тенге за тонну;





дизельное топливо - 35 726 тенге за тонну;





газохол, бензанол, нефрас, смесь легких углеводородов и экологическое топливо - 38 134 тенге за тонну.





Как будут контролировать мобильные переводы в Казахстане с 2026 года





Январское ЕНТ





Минобразования и науки





Тестирование пройдет с 10 января по 10 февраля. В январском ЕНТ участвуют лица, не набравшие пороговый балл по результатам летнего тестирования и зачисленные в вуз по очной форме обучения на платной основе условно, обучающиеся в вузе, желающие перевестись из творческих групп образовательных программ в другие направления подготовки на платной основе, желающие перевестись на педагогические направления подготовки на платной основе, выпускники школ прошлых лет и колледжей, лица казахской национальности, не являющиеся гражданами РК, граждане РК, обучившиеся за рубежом, а также обучающиеся выпускных классов школ для зачисления в вуз на платной основе по желанию.





Отмечается, что при подаче заявления тестируемые сами выбирают место, дату и время проведения тестирования.





В 2026 году формат ЕНТ остается без изменений. Структура ЕНТ сохраняется в прежнем виде: абитуриенты по-прежнему сдают три обязательных предмета и два профильных на выбор. Общее количество заданий также не меняется и составляет 120. Из них 20 заданий приходятся на предмет "История Казахстана", по 10 заданий - на "Грамотность чтения" и "Математическую грамотность", а также по 40 заданий по каждому из двух профильных предметов. Максимальный возможный результат ЕНТ остается прежним и составляет 140 баллов.





Время тестирования - 4 часа (240 минут). Для детей с особыми образовательными потребностями сохранится дополнительное время в 40 минут.





Напомним, с 2027 года в Казахстане начнут тестировать новый формат ЕНТ.





Казахстанцы будут получать удостоверение личности бесплатно









С 1 января 2026 года казахстанцы будут получать удостоверение личности бесплатно при первичной выдаче и замене по истечении срока.





Квоты на иностранных работников в 2026 году изменятся





Depositphotos





Со 2 января 2026 года в Казахстане вступают в силу обновленные квоты на привлечение иностранной рабочей силы. Квота на привлечение иностранных работников в 2026 году составит 0,25% от численности рабочей силы в Казахстане.





В целях защиты внутреннего рынка труда Министерством труда и социальной защиты населения РК ежегодно устанавливается и распределяется квота на привлечение в Казахстан иностранной рабочей силы (ИРС) по потребностям работодателей. На 2026 год общая квота установлена в размере 0,25% по отношению к численности рабочей силы в республике.





Квота на привлечение ИРС в 2026 году будет распределена на 4 категории следующим образом: 726 разрешений по первой категории (руководители и их заместители), 3 402 - по второй категории (руководители структурных подразделений). Основная часть разрешений относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям - 5 893 и 3 131 единиц соответственно. Также на сезонные работы может быть привлечено до 4 994 человек.





Кроме того, на 2026 год квота на привлечение трудовых иммигрантов для работы в домашних хозяйствах установлена в размере 2,9% по отношению к численности рабочей силы в республике.





По данным Минтруда, по состоянию на 1 декабря 2025 года по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляют трудовую деятельность 14 103 иностранных гражданина.





На данный момент в Казахстане насчитывается 1 817 работодателей, использующих ИРС. На них работают более 334,4 тыс. граждан Казахстана, что составляет 96% от общей численности работников. По видам экономической деятельности наибольшее количество работают в сферах: строительства - 4 993 человека, сельского, лесного и рыбного хозяйства - 2 316 человек, горнодобывающей промышленности и разработке карьеров - 1 235 человек, обрабатывающей промышленности - 1 155 человек.





Основными странами исхода трудовых мигрантов являются: Китай - 5 604 человека, Узбекистан - 2 110 человек, Турция - 1 036 человек, Индия - 943 человека.





Напомним, в целях защиты внутреннего рынка труда Министерством труда и социальной защиты населения РК ежегодно устанавливается и распределяется квота на привлечение в республику иностранных специалистов. В 2025 году общая квота была установлена в размере 0,2% по отношению к численности рабочей силы в республике, или 14,8 тыс. единиц, а с марта текущего года, в связи с заявками местных исполнительных органов, приказом министра увеличена до 16,5 тыс. единиц.





С августа 2025 года, в связи с расширением перечня профессий для осуществления трудовой деятельности сезонных иностранных работников, приказом министра общая квота установлена в размере 0,25% по отношению к численности рабочей силы в республике, или 19,4 тыс. единиц. На сегодняшний день с учетом потребности регионов данная квота сокращена до 16,7 тыс. единиц.





В Казахстане расширен перечень социально значимых продовольственных товаров





Depositphotos





В него включено 31 наименование продуктов питания:





Мука пшеничная первого сорта Хлеб пшеничный из муки первого сорта (формовой) Рожки Крупа гречневая (ядрица) Рис шлифованный (круглозерный) Картофель Морковь столовая Лук репчатый Капуста белокочанная Помидоры (кроме сортов "черри", "виноградные") Огурцы (кроме сорта "корнишоны") Яблоки Сахар белый - сахар-песок Масло подсолнечное Говядина с костями Говядина бескостная Мясной фарш Баранина, включая бескостную Конина, включая бескостную Рыба свежая, охлажденная и мороженая (лещ, карась, судак, карп, сазан) Мясо кур (бедро, голень, окорочка куриные) Куры (тушка) Молоко пастеризованное, ультра пастеризованное, стерилизованное от 2,2% до 6% жирности без вкусовых добавок (за исключением безлактозного) Кефир 2-3% жирности (за исключением безлактозного) Сметана (за исключением безлактозной) Творог: 5-9% жирности (за исключением безлактозного) Сыр твердый, полутвердый 40-50% жирности Масло сливочное (несоленое, от 72,5 % до 80% жирности без наполнителей и растительных жиров) Яйцо куриное (I категория) Чай черный (без вкусовых добавок, кроме пакетированного) Соль поваренная пищевая (кроме "Экстра")





Напомним, перечень социально значимых продовольственных товаров будет расширен временно для сдерживания спекулятивного роста цен и обеспечения доступности продуктов первой необходимости для населения. Министр торговли и интеграции Казахстана Арман Шаккалиев сообщил, что расширенный список СЗПТ будет действовать как минимум квартал.