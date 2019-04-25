Нур-Султан. 24 апреля. Kazakhstan Today - В Казахстане намерены снизить содержание соли в хлебе и сахара в молочной продукции, передает Kazakhstan Today.

До конца апреля текущего года в правительство будет внесена новая редакция Кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения", в которой предусмотрены и меры по формированию политики здорового питания. В настоящее время взят курс на снижение содержания соли в хлебобулочной продукции. В этой связи, производители вовлекаются в процесс по снижению количества соли в выпускаемую и реализуемую продукцию. Удалось прийти к единому мнению и достичь договоренности по снижению соли в хлебе с 5 граммов до 2 граммов на 1 килограмм муки. Аналогичная работа планируется по снижению содержания сахара в молочной продукции", - сообщили в пресс-службе Национального центра общественного здравоохранения Минздрава РК.

По информации ведомства, этот и другие вопросы обсуждают в Нур-Султане в рамках Симпозиума по улучшению питания детей подростков в странах Центральной Азии и Кавказа.

Как сообщил вице-министр здравоохранения Камалжан Надыров, в Казахстане разработаны Единые стандарты по рациону питания школьников, которые с 2018 года внедрены в 53% школ. Реализуется проект по модернизации школьных столовых, предусматривающий взаимодействие бизнеса и школ, установление общественного контроля. В общеобразовательных школах введен запрет продажи сладких и газированных напитков. Проводятся мероприятия по йодированию пищевой поваренной соли, фортификации муки и ряда других продуктов питания минерально-витаминным комплексом.

Для создания условий, способствующих поощрению здорового питания, в крупных торговых супермаркетах организуются полки "Продукты здорового питания".

В ходе встречи обсуждены вопросы рациона питания детей, комплексный подход к проектам по системе школьного питания, улучшение дошкольной и школьной продовольственной среды. Кроме того, предоставлены рекомендации по борьбе с недобросовестным маркетингом пищевых продуктов для младенцев и детей младшего возраста, внедрению вопросов питания в Рамочную программу ООН по оказанию помощи в целях развития (UNDAF).

Симпозиум является частью плана действий Региональной платформы по наращиванию потенциала и партнерства в области питания, которая была запущена в июле 2018 года с участием 8 стран, взявших на себя обязательства по реализации плана. В рамках Меморандума о взаимопонимании, подписанного с ЮНИСЕФ, Национальный Центр общественного здравоохранения МЗ РК в течение двух лет будет возглавлять секретариат Региональной платформы. В качестве председателя НЦОЗ будет всячески способствовать безопасному и здоровому питанию", - отметили в пресс-службе.

В работе симпозиума принимают участие депутаты парламентов, министерств здравоохранения, сельского хозяйства, финансов, образования Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Кыргызстана, Армении, Грузии и Азербайджана. Организаторами выступили Министерство здравоохранения РК, Национальный центр общественного здравоохранения, Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) при поддержке Продовольственной и сельскохозяйственной организации и Всемирной продовольственной программы ООН.

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