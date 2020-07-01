Ушел из жизни известный спортсмен Самат Рамазанов

Нур-Султан. 30 июня. Kazakhstan Today - О трагедии сообщил на своей странице в Facebook общественный деятель Марат Башимов, передает Kazakhstan Today.

Ушел из жизни один из известных спортсменов Казахстана - Самат Рамазанов. С ним я познакомился еще в 1982 году. На соревнованиях по самбо в Усть-Каменогорске. Он тогда был уже известный спортсмен, мастер спорта по самбо СССР в тяжелом весе. Открытой души человек. Помогал многим. Пневмония подкосила его. Соболезнования семье и близким. Иманды болсын!" - написал Марат Башимов.

Самат Рамазанов: многократный чемпион Казахстана по самбо, чемпион Азии, член сборной СССР, бронзовый призер чемпионата мира, многократный призер чемпионатов Азии по сумо, абсолютный чемпион по казакша-курес.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства