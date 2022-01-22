Узбекистан восстановил авиарейсы в Казахстан

НУР-СУЛТАН. 20 ЯНВАРЯ - Непогода ждет жителей Шымкента, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Туркестанской, Павлодарской и Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По прогнозу РГП "Казгидромет", утром и днем 21 января в центре Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, северный 15-20 метров в секунду.
21 января на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается туман.
21 января на юге, востоке Акмолинской области ожидается туман.
21-22 января на юге, западе и в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. 21 января ветер восточный на севере области, в горных районах 15-20 метров в секунду.
В Шымкенте 21-22 января ожидается временами туман.
21 января на севере, западе Павлодарской области ожидается туман.
21-23 января на севере, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, на юго-западе, северо-востоке области и в горных районах 15-20 метров в секунду, днем 22 января порывы 25 метров в секунду. 23 января на юго-западе, в горных районах ожидается гололед.